Первые объекты деревни Международного фестиваля университетского спорта введены в эксплуатацию

Фото: пресс-служба «Синара–Девелопмент»

Генеральным подрядчиком строительства является компания «Синара-Девелопмент».

Деревня спортивных состязаний возводится в районе Новокольцовский на юго-востоке Екатеринбурга. Общежития расположены на 11 гектарах. Всего к соревнованиям готовят пять комплексов общей площадью более 209 тысяч кв. м.

Фото: пресс-служба «Синара–Девелопмент»

Каждый комплекс состоит из трех секций разной высотности (11-15 эт., включая подземный этаж), в них оборудовано 836 жилых комнат с кухнями-нишами. Они оснащены варочными поверхностями, холодильниками, вытяжками, электрочайниками, СВЧ-печами. На каждом этаже организованы учебные комнаты, зоны для стирки, глажки и сушки белья, места отдыха. В корпусах установлено по 6 лифтов.

Фото: пресс-служба «Синара–Девелопмент»

Большое внимание уделено безопасности: гостевые входы оборудованы турникетами, установлены пожарная и охранная сигнализации, системы контроля и управления доступом, управления инфраструктурой здания.

Фото: пресс-служба «Синара–Девелопмент»

«С получением разрешений на ввод в эксплуатацию первых комплексов общежитий спортивной деревни проект вступает в очень важный и ответственный этап реализации – процесс сдачи объектов. Эта работа будет завершена весной 2023 года. Команда «Синара-Девелопмент», задействованная в масштабном процессе, вложит максимум сил и компетенций, чтобы выполнить поставленные задачи. Я уверен, что построенные объекты дадут импульс для развития Екатеринбурга и Уральского федерального университета, которому будет передана часть объектов спортивной деревни», - сказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.