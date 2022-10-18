Путин утвердил новое название для Универсиады в Екатеринбурге

Президент подписал распоряжение о проведении студенческих соревнований Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2023 года в Екатеринбурге проведут Международный фестиваль университетского спорта, в котором примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин.

Объекты для проведения соревнований почти готовы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для фестиваля в Екатеринбурге задействуют объекты, которые строили к проведению Универсиады. В их числе – Академия волейбола Николая Карполя, ДИВС, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Академия тенниса «Гринвич», Центр художественной и эстетической гимнастики, международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» и другие объекты.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, почти все объекты уже достроены. Игры пройдут в разгар празднования 300-летия Екатеринбурга с 19 по 31 августа по 15 видам спорта, среди которых бокс, бадминтон, мини-футбол, самбо и другим.

Для игр будут задействованы объекты, которые строили к Универсиаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди участников Международного фестиваля университетского спорта разыграют 189 комплектов медалей. В Екатеринбурге на состязания приедут студенты 246 вузов из 94 стран. Также в играх примут участие студенты 23 российских вузов.

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