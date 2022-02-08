Универсиада-2023: в Екатеринбурге показали, как идет строительство Деревни, которая примет 11 тысяч спортсменов

Дворец водных видов спорта снаружи уже покрыт стеклом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До Универсиады-2023 остается совсем немного времени. Первые объекты для нее начнут сдавать в этом году. Одна из самых масштабных строек - это Деревня Универсиады. Она возводится на юго-востоке Екатеринбурга. Здесь будет проходить часть соревнований, здесь же будут жить тысячи спортсменов, которые прилетят со всех уголков планеты. Сегодня, 8 февраля, мы прогулялись по ее стройплощадке и узнали, как продвигается работа.

Вид на стройплощадку с крыши общежития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЛОЩАДКУ ДЛЯ БАСКЕТБОЛА ИСПОЛЬЗУЮТ КАК ФУДКОРТ

Деревню Универсиады строят в чистом поле рядом с Екатеринбург-Экспо, где ежегодно проводится выставка ИННОПРОМ. Попасть сюда не так-то просто. Вся территория огорожена. Вход через КПП с металлодетекторами. Как прошел – будь добр, надень строительную каску, так как тут в какую сторону ни посмотри, работает строительная техника.

На площади в 30 га разместилась огромная стройплощадка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деревня разместится на площади в 30 гектар. Здесь возводят целый комплекс зданий – Дворец водных видов спорта, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, огромное общежитие, медицинский центр и центр общественный, который и стал первым пунктом нашей остановки.

Снаружи и внутри общественного центра ведутся отделочные работы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятиэтажное здание уже построено, но еще не закончено. Снаружи видны строительные леса, внутри все стены из серого бетона. Идет отделка. Повсюду ходят рабочие. Гудит вдалеке строительный инструмент. Пройдя через холл, мы попадаем в огромное помещение манежа с трибунами на 450 мест.

Так общественный центр будет выглядеть, когда его закончат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вообще манеж задумывается, как место, где можно будет играть одновременно и в волейбол, и в минифутбол, и в баскетбол. Но это потом, когда Универсиада закончится и здание отдадут Уральскому федеральному университету. А пока же это место готовится под большой фудкорт, где будут кормить спортсменов.

Манеж общественного центра. Предназначен для игры в минифутбол, баскетбол и волейбол. Во время Универсиады здесь будет работать огромный фудкорт для спортсменов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Здесь единовременно можно будет рассадить 2000 человек, - объясняет Данил Значков, заместитель генерального директора компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» по подготовке к Универсиаде. – Фудкорт будет обслуживаться стационарным пунктом приготовления еды с полным циклом работы. Это позволяет свести к минимуму строительство временных зданий и сооружений.

Вид изнутри общественного центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом же здании во время Универсиады в соседних помещениях будут принимать зарубежные делегации и проводить аккредитацию участников. Разместится в этом здании и объединенный пункт службы безопасности вместе с администрацией всей Деревни Универсиады.

Вход в общественный центр выглядит пока вот так. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну а после соревнований студенты УрФУ будут приходить сюда играть на манеже и слушать лекции. А одно из помещений, где из обстановки пока только бетонные столбы, разместится электронная библиотека.

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА ЗА 13,5 МИЛЛИАРДОВ

Пешком идти от одного здания до другого далековато – едем на микроавтобусе. Следующий пункт остановки – Дворец водных видов спорта. Когда мы были здесь в прошлый раз – в марте 2021 года – тут была одна лишь металлическая конструкция. По сути скелет будущего здания. Теперь же внутрь можно зайти. Стены, пол, потолок, все на месте.

Эта лестница ведет к одному из входов во Дворец водных видов спорта. На снимке он справа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть вышки для бассейнов, видно, где разместятся места для зрителей, где будут располагаться сами ванны бассейнов. Но все это пока в серых тонах. Бетон обозначил внутренние контуры здания, но не хватает отделки. Этим сейчас занимаются рабочие.

Будущий бассейн для прыжков в воду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это первый объект за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, который способен принимать соревнования мирового уровня, - отмечает Данил Значков. - Как минимум, его сертификация будет обеспечивать возможность проведения здесь Чемпионата Европы.

Второй взрослый бассейн во Дворце водных видов спорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Дворце будут работать три профессиональных бассейна и один детский. С трибун за соревнованиями Универсиады смогут следить 5289 человек. У бассейна для прыжков в воду глубина составляет пять метров. У демонстрационного – три метра. При этом у него будет передвижной борт, превращающий его в две раздельных чаши. Третий взрослый бассейн называется тренировочным. Его глубина также 3 метра. Ну а в детском бассейне глубина будет от 0,6 до 0,9 метров.

Здесь разместятся зрительные места у бассейна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вышки для прыжков во взрослый бассейн - до 10 метров в высоту. Это тоже уникальное сооружение. Благодаря нему во Дворце со временем сможет базироваться одна из олимпийских школ, - добавляет Данил Значков.

Первый раз для теста бассейны наполнят водой в начале лета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания-генподрядчик сообщает, что готов Дворец на 55%. Сейчас внутри идет разводка слаботочных и электрических сетей. Оборудование для очистки воды уже смонтировано и готово к запуску. Через месяц его впервые включат, протестируют. Сами же бассейны в первый пробный раз наполнят водой в мае-июне.

Так происходит установка стекла на Дворец водных видов спорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сдать Дворец планируют в апреле 2023 года.

- Его стоимость - 13.5 миллиардов рублей, - уточняет Тимур Уфимцев, генеральный директор «Синара-Девелопмент». - Стоимость проекта с начала строительства не менялась.

На объекте трудятся тысячи рабочих. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НА ВРЕМЯ УНИВЕРСИАДЫ КУХНИ В ОБЩЕЖИТИЯХ ОТКЛЮЧАТ

Третья остановка – общежитие Деревни Универсиады. Всего в нем пять корпусов. В каждом по три здания высотой в 10-14 этажей. Внутри уже тепло. Стоят двери и окна. Но в коридорах и на лестничных пролетах еще не завершены отделочные работы. Всюду ходят рабочие.

Один из корпусов общежития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько комнат уже завершены и даже обставлены мебелью, чтобы было понятно, в каких условиях будут жить спортсмены. Есть прихожая. Слева душевая комната со стенами из оранжевой керамической плитки. Пройдешь прямо - попадешь в комнату на две кровати с кухонным уголком. Здесь есть плитка, вытяжка, микроволновка, раковина, чтобы мыть посуду. Хотя на время Универсиады всю эту технику уберут.

В коридорах общежития еще идут отделочные работы, как и везде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во время Универсиады кухни в комнатах отключат, так как у спортсменов свой режим питания. Есть они будут на фудкорте. Вернут кухонные уголки лишь, когда общежитие передадут УрФУ, - объясняет Данил Значков. - Во время Универсиады здесь будет жить 11500 человек, хотя общежитие рассчитано на 8530. Просто в некоторых комнатах будет дополнительная третья кровать поставлена. После Универсиады студенты УрФУ будут жить здесь по два человека в комнате.

Санузел в одной из комнат общежития. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общежитиях также предусмотрены прачечная, помещения для сушки и глажки белья, массажный кабинет, зона отдыха и учебная комната.

Примерно в таких комнатах будут жить спортсмены Универсиады. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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