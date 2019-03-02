Путин: Нам по силам провести Универсиаду-2023 в Екатеринбурге ярко и красиво
На встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта (FISU) Президент России Владимир Путин обсудил Универсиаду-2023. Глава станы подчеркнул, что постарается организовать международные спортивные соревнования среди студентов на высшем уровне. Если федерация доверит это России.
- В Екатеринбурге хорошо развита промышленность и сфера образования, - отметил Владимир Путин.
Владимир Путин в Красноярске выпил шампанского в членами FISU за успех Универсиады.Дмитрий СМИРНОВ
При вопросе участников встречи о том, есть ли у России на примете еще другие города для проведения Универсиады, президент ответил, что подумает. Но пока рассматривается именно Екатеринбург. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже был на этой встрече.
- Проведение летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге станет отличным подарком к 300-летию города, - заявил глава региона.
Напомним, что в январе на заседании комиссии по организации и проведению в РФ международных спортивных соревнований согласовали заявку Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023.
И уже сейчас на заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта в Красноярске, где проходит зимняя Универсиада-2019, уральской столице уже могут присвоить статус кандидата на проведение международного соревнования.
Остается держать кулачки. Комиссии FISU еще предстоит приехать в Екатеринбург и проверит его готовность. По итогам инспекторских поездок, 1-2 июля на исполкоме FISU в Неаполе будет решаться, кто победит.
ИСТОЧНИК KP.RU