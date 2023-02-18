В Екатеринбурге коммунисты выступили против роста тарифов ЖКХ

Цены на тарифы подняли с начала 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге представители КПРФ собрались в парке 50-летия ВЛКСМ, где выступили против роста тарифов ЖКХ. Мероприятие собрало около полусотни человек.

Глава областного обкома КПРФ Александр Ивачев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Повышение цен на услуги ЖКХ и капитальный ремонт было внеплановое. На восемь месяцев раньше, чем планировалось, - заявил глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев. – Почему мы собрались в лесу? Потому что мы три года не можем согласовать акцию с министерством общественной безопасности.

Полиция контролировала соблюдения порядка на акции протеста Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года в Свердловской области повысились цены на электричество. Это произошло из-за отмены ночного тарифа.

- Стоимость электричества в Свердловской области, как и по всей России, должна была подняться с 1 декабря 2022 года, однако в Свердловской области процесс несколько затянулся, потому что ФАС России одновременно опротестовала принятые новые тарифы и оспорила действующий с 1995 года ночной тариф для выходных и праздничных дней, к которому так привыкли уральцы, - объяснили в департаменте информационной политики.

Коммунисты вышли на улицу с транспарантами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии Владимир Гришанов объяснил, что уральцам не стоит ждать снижения цен. По его словам перепрограммировать счетчики стоит лишь тем, у кого потребление в ночное время будет более 27% в период с 23 часов до 7 утра.

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