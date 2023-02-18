Глава РЭК объяснил, кому не надо перепрограммировать счетчики

Уральцы стали больше платить за электричество с начала 2023 года Фото: Олег ГАЛИМОВ

Глава РЭК Свердловской области Владимир Гришанов заявил, что перепрограммировать счетчики есть смысл лишь тем, у кого потребление в ночное время будет более 27% в период с 23 часов до 7 утра.

- Дополнительно мы будем на федеральном предлагать сдвинуть индексацию зарплат в бюджетной сфере с 1 октября на более ранние сроки и более активно информировать семьи, у которых расходы на услуги ЖКХ превышают 22 %, о положенных им льготах и субсидиях», – заявил по итогам встречи с главой РЭК председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Напомним, что в Свердловской области отменили ночной тариф на электричество.

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