Жители дома на Лагерной в Екатеринбурге получили квитанции на десятки тысяч, после скандального ухода УК

Наибольшая сумма в них идет за газовый перерасчет. Фото: читатель «КП»

К «КП-Екатеринбург» обратились жители дома на Лагерной, 14. По их словам после того, как они отказались от услуг управляющей компании «Пионер», им пришли огромные счета за коммунальные услуги. Суммы в квитанциях разнились от 30 до 50 тысяч рублей. При этом собственники жилья уверяют - долгов у них не было.

СЧЕТА ВЫРОСЛИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

По словам собственников, в их платежных квитанциях коммунальные услуги увеличились в четыре раза. Так, за «трешку» им нарисовали сумму от 44 до 48 тысяч рублей. За двухкомнатную квартиру в квитанциях пришло до 30 тысяч, а за «однушку» получились цифры до 24 тысяч рублей. Наибольшая сумма в них идет за газовый перерасчет. В этом пункте у жильцов всплывают цифры до 36 тысяч рублей.

- Нам удалось добиться смены нашей управляющей компании через суд. И с 1 ноября в наш дом вместо УК «Пионер» заступила «Уральская жилищная компания». Квитанции нам не приходили, хотя мы их ждали с 25 октября. Уже 1 ноября в нашем личном кабинете на сайте единого расчетного центра появились гигантские суммы за коммунальные услуги перед прежними коммунальщиками УК «Пионер». При этом в почтовом ящике никаких квитанций нет. Представляете, какой «сюрприз» для пенсионеров, не владеющих техникой, - отмечает старшая по дому Елена Нохрина.

Жильцы хотят обратиться в жилищную инспекцию. Фото: читатель «КП»

По решению суда «Пионер», который в доме работал с 2011 года, должен отдать свои долги перед поставщиками за газ. Так, на основании апрельского решения суда, УК «Пионер» задолжала компании «Екатеринбурггаз» сумму свыше 1 миллиона 407 тысяч рублей, так как не установила новые общедомовые приборы учета газа. Но в документе не сказано, что эти деньги должны быть собраны за счет жильцов.

- УК «Пионер» подали письмо в Единый Расчетный Центр, чтобы сделать перерасчет на услуги с 2020 по 2021 год. Но при этом, от жильцов они деньги получали, - возмущается Елена. – Еще было такое, что нам накидывали суммы за отопление до июля. Общедомовые приборы они учета не привели в порядок, и начисление происходило не по нормативу.

За использование газа, после перерасчета начисляли суммы выше 30 000 рублей. Фото: читатель «КП»

«БУДЕМ ЖАЛОВАТЬСЯ!»

Среди жильцов есть люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры. Как они будут оплачивать «золотые» счета со своей скромной пенсии – непонятно.

- Некоторые жильцы получают пенсии в 9 тысяч рублей. Они приходили в офисы, им говорили, чтобы они оставляли заявления, а там, пока их зарегистрируют, пройдет немало времени. Мы с жителями будем писать коллективные заявления в Роспотребнадзор, прокуратуру и жилищную инспекцию, - продолжает Елена.

Жильцы сами распечатали квитанции. Фото: читатель «КП»

Сами жильцы уверены, что такие квитанции пришли им неслучайно. А все потому, что они уже несколько раз предпринимали попытки отказаться от услуг УК «Пионер».

- В 2021 году управляющая компания подделала протокол общего собрания, чтобы остаться на месте. Они фиктивно проголосовали за жителей. Но через суд доказать их подделку удалось, - отмечает Елена.

Людям, которые получают льготы, оплачивать суммы в гигантских счетах все же придется, хоть и с 50% скидкой.

Прежняя УК работала в доме с 2011 года. Фото: читатель «КП»

Дозвониться до управляющей компании «Пионер» «КП-Екатеринбург» не удалось.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Иван КАДОЧНИКОВ, юрист:

- Люди могут не платить, но будет вопрос в том, кому они будут должны: поставщикам или УК. Сами жильцы должны у своих коммунальщиков запросить решения судов, в которых указана сумма, которая должна быть уплачена. Если это решение суда, то в нем подробно указывается информация о том, кому переданы долги от УК перед ресурсоснабжающей компанией. Также там указана информация, в каком объеме их нужно возместить. В случае конфликтов между управляющими компаниями, сами собственники обычно заключают договоры о поставке ресурсов напрямую с компаниями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбуржцы силой выселили офис скандальной УК из своего дома. В ответ УК сняла побои и обратилась в полицию. (Подробнее) В Екатеринбурге управляющая компания обратилась в прокуратуру из-за того, что ее послала «на три буквы» другая УК. Конфликт возник из-за дома №20 на улице Раевского. (Подробнее)