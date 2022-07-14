Екатеринбуржцы силой выселили офис скандальной УК из своего дома

Жильцы дома устали терпеть незваных коммунальщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

13 июля солнечным утром прохожие по улице Билимбаевской в Екатеринбурге могли видеть у одного из многоэтажных домов импровизированный офис на свежем воздухе. Своеобразный «опенспейс» включал в себя холодильник, диваны, столы, стулья, папки с бумагами, офисную технику.

Нет, это не переезд или перфоманс, это принудительное выселение неблагонадежной управляющей компании. Выселяли ее не полицейские и не судебные приставы, а жители дома, где компания арендовала офис. Устав от скандалов с «бывшей» и отказов съезжать, люди сами вынесли все вещи компании из помещения. В ответ управляющая компания отправила сотрудников на медосвидетельствование и по факту побоев обратилась с заявлением в полицию.

ТЯЖЕЛОЕ РАССТАВАНИЕ

Жильцы дома на ул. Билимбаевской, 37 организовали принудительное выселение работников управляющей компании «Городская эксплуатационная служба» (ГЭС). Дело в том, что жильцы давно сменили управляющую, так как были недовольны работой «ГЭС», однако выселить «бывшую» из офиса, находящегося в их доме, не получалось. В итоге в одно прекрасное утро в офис зашла инициативная группа жильцов и стали выносить собственность управляющей на улицу.

Жильцы выставили вещи УК прямо на улицу Фото: Евгения ГУСЕВА

Качество работы управляющей компании «ГЭС» давно раздражало жильцов на Билимбаевской, они старались отказаться от услуг компании. Зимой это получилось, на очном и заочном общих собраниях собственники квартир проголосовали за то, чтобы стать подопечными «Уральской жилищной компании» (УЖК). С января 2022 года новая управляющая уже должна была начать работы на объекте, но УК ГЭС оспорила протокол собрания и процесс передачи дома затянулся. Также сложно оказалось избавиться от физического присутствия сотрудников «ГЭС», которые снимали офис прямо в доме.

- Мы не выбирали эту компанию, они заняли наш офис самовольно, - уверяют жильцы.

С весны жители дома несколько раз просили сотрудников «ГЭС» съехать из комнаты, которая считается собственностью дома, это же подтверждает выписка из ЕГРН. Люди писали заявления в прокуратуру, но ничего не менялось. Поэтому в чате дома решили действовать самостоятельно.

На «переезд» заранее пригласили сотрудников Росгвардии и полиции, чтобы продемонстрировать, что нарушений закона не будет, но к назначенному времени никто из правоохранителей не появился.

В 8 утра мужчины стали выносить мебель из офиса, девушки – перебирать документы и заверять каждый на фото. Все нужные бумаги жители дома оставили в шкафу. Представителей старой УК пришлось со скандалом выпроводить.

ОСОЗНАННО ПОДСТРАХОВАЛИСЬ

- Дом на Билимбаевской стал одним из тех, кому повезло в расставании с УК «ГЭС». Тут дом не был исключен из реестра лицензии УК «ГЭС», как это случилось еще с 80 домами, относящимся к «ГЭС», а люди заранее сами пришли к нам в результате собрания. Собрания были легитимны и правомочны, все люди проголосовали за смену УК. По 80 домам, которых лишили лицензии, мы продолжаем судиться с «ГЭС» по передаче техдокументам, - рассказал «Комсомолке» представитель УК «УЖК», - К слову, когда мы готовились к суду, то видели материалы дела, там на 100% бюллетени общих собраний пострадавших домов были подделаны: во-первых, заполнены одним почерком, во-вторых, абсолютно все «за», нет ни одной бумаги «против» или «воздержался».

После того как стало известно, что жильцы самовольно выселили управляющую, в Рунете появились предположения, что их «инициатива наказуема». Комментаторы предполагают, что жильцам грозит административка за хулиганство.

- Ничего такого им не грозит, они действовали абсолютно правомерно. Да, некоторые ссылаются на то, что могло быть физическое воздействие, но ничего такого не было. Именно для того, чтобы доказать, что все было в рамках закона, жильцы вели видео и фотосъемку, есть свидетельские показания. Они осознанно подстраховались, - отмечают представители управляющей компании, взявших шефство над домом.

В мероприятии участвовало более 10 собственников квартир. Они держали себя в руках и дотошно фиксировали весь процесс «выселения».

Дом расположен на Сортировке. Фото: Яндекс.Карты

«ВЫЕЗЖАЛА СКОРАЯ, ЛЮДИ ОБРАТИЛИСЬ В ТРАВМПУНКТ»

«Комсомолка» обратилась к управляющей компании «ГЭС» с просьбой прокомментировать случившееся.

- 13.07.2022г. в 8:00 был совершен силовой захват имущества, техники и документации в офисе ЖЭУ, находящегося в доме по улице Билимбаевская д.37. Со слов нападавших, они действовали по поручению руководства ООО «Уральская ЖК», - рассказала директор компании Анна Андреева.

В компании подчеркивают, что сотрудникам ООО УК «ГЭС» был нанесен вред здоровью средней тяжести, множественные телесные повреждения. Так от побоев пострадало девять сотрудников УК, на место происшествия въезжала скорая помощь, также сотрудники обращались в травмпункт. Факт телесных повреждений доказан в рамках медосвидетельствования. Сейчас УК «ГЭС» обратилась с заявлением в полицию.

Инцидент с выселением в УК «ГЭС» воспринимают остро и даже болезненно. В управляющей подчеркивают, что решение об исключении многоквартирного дома из реестра было обжаловано в суде. Поэтому по закону дом продолжает находиться в лицензии «ГЭС». «УЖК» к управлению домом не приступала, договоры с ресурсоснабжающими компаниями заключены у «ГЭС».

- Полномочий у отдельной кучки жителей от всех собственников 280 квартир, двух домов (в том числе дом №39) на нападение, избиение и кражу чужого имущества не было. Подано заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Будут ещё заявления от пострадавших. Это открытое хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, умышленное причинение вреда чужому имуществу, причинен вред здоровью средней тяжести, украдено личное имущество сотрудников. УК продолжит работу, а виновные будут наказаны, - сказала Анна Андреева.

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