В Екатеринбурге управляющая компания обратилась в прокуратуру из-за того, что ее послала «на три буквы» другая УК

В УК «Полесье» подтвердили, что жители дома №20 на улице Раевского решили сменить управляющую компанию. Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

В Екатеринбурге управляющая компания «Набережная» обратилась в прокуратуру из-за нецензурных оскорблений со стороны УК «Полесье». Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в УК, которая направила жалобу в ведомство.

- К нам обратились собственники жилья на Раевского, 20 с просьбой о смене управляющей компании. Мы провели голосование. На основе этого голосования – мы их управляющая компания. Мы известили нынешнюю управляющую компанию, приложив решение, протокол и письмо о том, что просим обратиться их по отмене лицензии, так как мы тоже подали лицензию на этот дом, - рассказали в УК «Набережная».

Однако в ответ им пришло сообщение от УК «Полесье» с нецензурной бранью.

- Добрый день, Анастасия Александровна, можете дружно пойти… - говорится в сообщении, которое показали «КП Екатеринбург».

Адрес почты, который указан в матерном письме, совпадает с адресом на официальном сайте УК «Полесье». Фото: предоставлено УК «Набережная»

В УК «Набережная» добавили, что компания обратилась из-за оскорблений в прокуратуру Кировского района. На момент публикации получить комментарий от прокуратуры не удалось.

В УК «Полесье» «КП Екатеринбург» подтвердили, что жители дома №20 на улице Раевского решили сменить управляющую компанию. В УК сообщили, что ждут решения жилищной инспекции, в которую обратилась УК «Набережная».

Также компания назвала фейком сообщение с оскорблением. В УК «Полесье» считают, что создать такую картинку не трудно тому, кто владеет компьютером. При этом адрес почты, который указан в матерном письме, совпадает с адресом на официальном сайте управляющей компании.

- Конечно, этого не было. Это фейк. Им надо, видимо, прославиться. Ну, молодцы, пропиарились, - заключили там.

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