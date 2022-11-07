Свердловчанину грозит до 4 лет заключения. Фото: соцсети

Военнослужащего из Асбеста, 23-летнего Станислава Ионкина, арестовали на два месяца. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Ярославского гарнизонного военного суда. Ему предъявлено обвинение по статье по части 3 статьи 109 УК «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Ионкин является одним из фигурантов уголовного дела по факту смерти 13 человек в клубе «Полигон». По версии следствия, свердловчанин запустил фейерверк.

- 5 ноября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 января 2023 года, - сообщили в суде.

13 человек погибли в огне. Фото: СУ СКР по Костромской области

Также на два месяца была арестована директор ООО «Империя» Наталья Беленогова, организовывавшего работу клуба «Полигон». Ей предъявлены обвинения по статье 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

- Помещение, где проводились развлекательные мероприятия, арендовано ООО «Империя», директор которого в нарушение требований действующего законодательства не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности и допустила оказание услуг неопределенному кругу лиц, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Указанные действия подозреваемой повлекли по неосторожности человеческие жертвы, - ранее сообщали в СУ СКР по Костромской области.

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