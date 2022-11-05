«Сам он бы не стал такое делать»: что известно об уральце, подозреваемом в поджоге ночного клуба Костромы

Знакомые не знают, что парень делал в Костроме. Фото: Станислав Ионкин "Вконтакте"

Люди, которые лично знакомы с подозреваемым в поджоге ночного клуба Костромы, называют его адекватным парнем. Знакомые Станислава Ионкина из Асбеста считают, что умышленно он никогда бы не стал устраивать пожар.

- Он был спокойным, ничего такого не вытворял, сам я в шоке сейчас немного. Как он оказался в Костроме я не знаю. Не видел его года два, но в принципе, он нормальный парень, - рассказал «КП Екатеринбург» один из знакомых Станислава.

Год с лишним назад молодой человек трудился в Службе логистики. Его бывший руководитель отмечает, что сотрудником он был таким же, как и все: ничего особенного, выходящего из рядя вон.

- О ситуации ничего не знаю, уволился он год уже год назад. Вроде был женат, высшего образования, насколько я знаю, у него не было, - рассказывает бывший начальник Станислава Ионкина.

Причинами возгорания называют выстрелы из охотничьей ракетницы. Фото: СУ СК по Костромской области

Знакомые парня слышали о том, что Станислав Ионкин проходил военную службу по контракту, связывают его присутствие в Костроме именно с этим. Несколько человек, знавших молодого человека лично, верить в случившееся отказываются. Они уверены, что все это «полный бред».

- Я точно скажу, что сам он бы не стал такое делать. То, что случилось было не просто так, - заключает один из знакомых парня.

О том, что подозреваемым в пожаре, унесших жизни 13-ти человек, считают Станислава, стало известно вечером 5 ноября. По данным правоохранительных органов Костромы, причиной возгорания стали несколько выстрелов из охотничьей ракетницы в ночном клубе.

- Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе, - уточняют в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Предполагаемого виновника задержали по горячим следам. Фото: СУ СК по Костромской области

Ранее в УМВД по Костромской области сообщалось, что предполагаемый виновник скрылся с места ЧП. Найти и задержать подозреваемого удалось по горячем следам в шести километрах от места ЧП.

Пожар в ночном клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Из-за возгорания крыша здания обвалилась полностью.

По факту ЧС возбуждены уголовные дела по статьям ор причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности. Губернатор области пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

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