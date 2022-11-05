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Происшествия5 ноября 2022 15:19

Уральца подозревают в поджоге ночного клуба в Костроме, где погибло 13 человек

Подозреваемый 23-летний Станислав Ионкин признал вину
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Предполагаемого виновника задержали в шести километрах от места ЧП. Фото: пресс-служба СУ СК по Костромской области

Предполагаемого виновника задержали в шести километрах от места ЧП. Фото: пресс-служба СУ СК по Костромской области

Уральца Станислава Ионкина подозревают в поджоге ночного клуба «Полигон» в Костроме, передает «КП Кострома». Известно, что молодой человек родом из Асбеста. По данным УМВД России по костромской области, подозреваемый 23-летний молодой человек скрылся с места пожара.

Позднее, по горячим следам, предполагаемого виновника задержали в шести километрах от места ЧП.

- Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе "Полигон", в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном. Он пояснил, что причиной стал конфликт в клубе, - уточняют в правоохранительных органах, передает ТАСС.

Подозреваемому Станиславу Ионкину 23 года. Фото: страница Станислава Ионкина "Вконтакте"

Подозреваемому Станиславу Ионкину 23 года. Фото: страница Станислава Ионкина "Вконтакте"

Пожар в ночном клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. По данным МЧС, в результате пожара погибло 13 человек. Из-за возгорания крыша здания обвалилась полностью.

По факту ЧС возбуждены уголовные дела по статьям ор причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, а также об оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности. Губернатор области пообещал пострадавшим всю необходимую помощь.

ЧППроисшествия: ЧП