«Выпил бутылку виски»: на Урале пьяный водитель легковушки сбил насмерть двух пешеходов

Трагедия произошла днем 2 ноября на улице Заводской. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Верхняя Синячиха пьяный водитель отечественной легковушки сбил насмерть двух пешеходов и сбежал с места аварии. Трагедия произошла днем 2 ноября на улице Заводской.

Автоинспекторы установили, что 45-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и снес пару, которая шла по обочине.

- В результате 62-летний мужчина и 59-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Теперь мужчине грозит лишение свободы до 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Виновника удалось найти через час после смертельного происшествия. Известно, что его водительский стаж составляет 23 года, ранее его четыре раза привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

- Проведена процедура освидетельствована водителя на состояние опьянения, результат -1, 211 мл/л выдыхаемого воздуха. По факту случившегося мужчина пояснил, что не заметил пешеходов, после наезда испугался ответственности и ушел домой, где выпил бутылку виски, - отметили в автоинспекции.

На нарушителя составили протоколы за непристегнутый ремень безопасности и сбитый дорожный знак. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», мужчине грозит лишение свободы до 15 лет.

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