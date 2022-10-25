Пошел на обгон: на уральской трассе в лобовом столкновении иномарок погибли два человека

По предварительным данным, аварию спровоцировал 36-летний водитель Lexus. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе под Богдановичем в лобовом столкновении двух иномарок скончались два человека. Смертельное ДТП произошло вечером 25 октября примерно в 17:40 по местному времени, по предварительным данным, аварию спровоцировал 36-летний водитель Lexus, который решил обогнать попутную машину.

- Водитель Lexus, совершая маневр обгона, двигаясь по полосе дороги, предназначенной для встречного движения, допустил столкновение со встречным автомобилем Opel, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Водитель и пассажир Opel скончались до приезда бригады медиков

Известно, что за рулем Opel находился 40-летний мужчина, он и его пассажир скончались на месте происшествия еще до приезда бригады медиков. Владелец Lexus утверждает, что Opel ехал без включенных фар, поэтому он не заметил встречный автомобиль.

Госавтоинспекция разыскивает свидетелей происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Если вы стали очевидцем это аварии, обратитесь в дежурную часть ОМВД по Богдановичскому району, либо по телефонам (34376) 572-20, +7 999 368-05-14 или 02.

Напомним, на минувших выходных под Сысертью 39-летний пьяный мужчина погиб под колесами грузовой «ГАЗели», когда гулял по трассе с двумя друзьями. Смертельное ДТП произошло ранним утром 22 октября, на 21 километре дороги «Арамиль-Андреевка».