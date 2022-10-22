«Сидел пьяным на дороге»: на Урале мужчина погиб под колесами грузовой «Газели»

Пострадавший скончался на месте до прибытия медиков. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Сысертью 39-летний пьяный мужчина погиб под колесами грузовой «ГАЗели», когда гулял по трассе с двумя друзьями. Смертельное ДТП произошло ранним утром 22 октября, на 21 километре дороги «Арамиль-Андреевка».

За рулем отечественного автомобиля находился 36-летний мужчина, он вез хлебобулочные изделия из Екатеринбурга в один из магазинов Сысерти. Его стаж вождения составляет 18 лет, за нарушения ПДД к ответственности не привлекался.

- Мужчина-пешеход скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Водитель рассказал, что на обочине он обратил внимание на двух неизвестных людей, после чего он сразу снизил скорость. Он повернул голову обратно и успел заметил только лицо и поднятые верх руки мужчины, сидящего по середине правой полосы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

За рулем отечественного автомобиля находился 36-летний мужчина, он вез хлебобулочные изделия из Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почувствовав удар, мужчина тут же остановил грузовик, вызвал полицейских и бригаду медиков.

- Рядом на обочине находились знакомые пешехода, которые пояснили, что они вместе употребляли спиртные напитки в кафе «КишМиш», и что погибший мужчина ранее уже совершал подобные действия на проезжей части, - добавили в госавтоинспекции.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и следственной-оперативной группой проведены замеры, осмотр транспортного средства, места происшествия, составлены процессуальные документы.

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