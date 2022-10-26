В Екатеринбурге 71-летний пенсионер умер за рулем машины и устроил аварию

Авария произошла на улице Сыромолотова. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екаатеринбургу

В Екатеринбурге 71-летний водитель легковушки LADA Granta умер прямо за рулем и врезался во встречную иномарку. Авария произошла 26 октября около 16:20 по местному времени на улице Сыромолотова.

- По предварительной информации водитель «Лада Гранта» со стороны улицы Сиреневый бульвар в сторону улицу Высоцкого, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где въехал в Nissan Bluebird, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екаатеринбургу

Владелец отечественной легковушки скончался на месте ДТП. Автоинспекторы выяснили, что его водительский стаж 14 лет, он ехал по правилам, однако в какой-то момент ему стало плохо.

- Проведены процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, организован объезд места происшествия. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, - добавили в госавтоинспекции.

Напомним, накануне на трассе под Богдановичем в лобовом столкновении двух иномарок скончались два человека. Смертельное ДТП произошло вечером 25 октября примерно в 17:40 по местному времени, по предварительным данным, аварию спровоцировал 36-летний водитель Lexus, который решил обогнать попутную машину.