Сергей Нетиевский назвал причину раскола в «Уральских пельменях»

Актер не согласен с обвинениями в его адрес Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конфликт между Сергеем Нетиевским и «Уральскими пельменями», кажется, вот-вот разгорится с новой силой. Бывший продюсер и директор коллектива ушел из шоу в 2015 году. По словам участников команды, Нетиевский на протяжении нескольких лет обворовывал коллектив. За этими обвинениями последовала целая череда судов за права на товарный знак и выпуски программы.

Но, по словам нынешнего директора коллектива Евгения Орлова, судебные распри между Нетиевским и «Уральскими пельменями» практически подошли к концу.

- Верховный суд отклонил очередную жалобу Сергея Нетиевского. После этого он больше в суд не обращался. Сейчас он выплачивает последние издержки. Не без боев, но потихонечку платит. Не так давно выплатил 200 тысяч рублей, осталось еще около 600. Я думаю, после этого можно, наконец, ставить точку и считать это победой, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Евгений Орлов.

В том, что Сергей Нетиевский не подаст в суд снова, директор «Уральских пельменей», не уверен.

- Ему больше не с чем атаковать нас. Пока у него были малейшие основания, он пытался это сделать, но проиграл. Вор был обличен и выгнан из коллектива. Все решения судов есть в открытом доступе. У нас больше нет никакой необходимости с ним судиться. Все. Точка. Хотя, конечно, не знаю, что у него там в голове, - заявил директор «Уральских пельменей».

Однако Сергей Нетиевский с заявлениями Евгения Орлова оказался категорически не согласен. Бывший директор «Уральских пельменей» уверяет, что все сказанные в его адрес обвинения – наглая ложь и клевета.

- Отклонение моего иска для Орлова всего лишь еще один повод очернить меня в СМИ. Говоря публично, что я присваивал общекомандную прибыль, присвоил товарные знаки, он официально обвиняет меня в уголовном преступлении, в воровстве. В этом обвинить может только суд. Все же попытки Пельменей обвинить меня в хищении в судах были отклонены. За клевету и очернение деловой репутации Орлову придется ответить, либо дать опровержение в тех же СМИ. Он давно движется в мою сторону с черным флагом, голословно обвиняя меня в преступлениях и не стесняясь в выражениях, это такое его творчество. Мы с юристами направили претензию в адрес Орлова в рамках подготовки иска о защите чести и достоинства, а также деловой репутации. - говорит Нетиевский.

Нетиевский уверен, что в 2015 году раскол в коллективе произошел именно из-за Орлова.

- К руководителю всегда есть и будут какие-то претензии. Руководитель всегда на острие ножа. У нас с ребятами накопилось множество недопониманий. И тут нашелся человек, который этим воспользовался. Я взял его в продакшн компанию, дал все рычаги контакты, а он как рейдер решил захватить шоу, заявив команде: «Нетиевский слишком много, как продюсер, получает, давайте я буду делать то же самое, но за меньшие деньги».Большинство выбрало деньги! И дальше случился раскол - рассказывает актер.

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