Приставы взыскали с Мясникова, Брекоткина, Ершова и других «Уральских пельменей» более 800 тысяч рублей

В базе службы судебных приставов появилась информация о долге участников шоу «Уральские пельмени». Согласно картотеке, эта сумма равняется 813 тысячам рублей. Но, как уверяет директор шоу Евгений Орлов, вся сумма была погашена артистами накануне.

О том, почему приставы заинтересовались артистами «КП-Екатеринбург» рассказал бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский.

- Действительно, было решение Арбитражного суда. По нему приставы возбудили исполнительное производство против семерых человек. Среди них Мясников, Исаев, Попов, Калугин, Брекоткин, Ярица, Ершов, - уточнил Нетиевский.

Информацию о долгах артистов можно найти на сайте ФССП

По его словам, сумма будет взыскана с указанных «пельменей» солидарно.

- Если не ошибаюсь, это является судебными расходами. Из-за того, что они подавали на меня в суд в Екатеринбурге. Но потом проиграли суд в трех инстанциях. Суть иска была в том, что я якобы как-то не так организовывал концерты, - объяснил бывший директор «Уральских пельменей». – Такая внушительная сумма набралась из-за того, что было много судебных расходов, судебных экспертиз. Теперь все это будут с них взыскивать.

Словам Евгения Орлова, о том, что долг перед ним уже погашен, Нетиевский не верит, так как пока не видел «прихода» этих денег.

- Сумма для них, конечно, небольшая. Думаю, это просто их принципиальная позиция, - сетует Нетиевский.

Также он рассказал, что с некоторыми «пельменями» общается вполне нормально. Например, с Андреем Рожковым, а также с бывшей участницей шоу Юлией Михалковой. По словам Нетиевского, они в этом споре придерживаются нейтральной позиции.

Нынешний директор «Уральских пельменей» в разговоре с «КП» подтвердил, что действительно приставы собирались взыскать эти деньги с артистов. Но Орлов уверяет, что всю сумму они уже погасили.

- Мы, не в пример Нетиевскому, уважаем и быстро исполняем решения судов. Эта сумма погашена вчера от юрлица команды. А Нетиевскому мы рекомендуем не «динамить» решения проигранных судов, а исполнять их – также, как и мы, - укорил своего предшественника Орлов.

Вчера стало известно о том, что Мосгорсуд не встал на сторону Сергея Нетиевского в одном из витков его судебной тяжбы с бывшими коллегами. Шоумен проиграл апелляцию. Согласно решению суда, он должен выплатить 870 тысяч в пользу «Уральских пельменей». Правда, Нетиевский сдаваться не намерен и собирается подавать кассацию на решение Мосгорсуда.

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