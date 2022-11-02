До конца года на улицы Екатеринбурга выйдут новые троллейбусы с климат-контролем

Первая партия новых троллейбусов выйдет на улицы города в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца декабря 2022 года на рейсы в Екатеринбурге выйдет первая партия новых троллейбусов, пассажиры которых не будут жаловаться на холод в салоне, потому что здесь будут установлены системы климат-контроля. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал заместитель Главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

- Там будет климат-контроль. Они будут выходить на рейсы по мере поступления. Первая партия должна выйти на улице Екатеринбурга до конца декабря, - рассказывает гость радио.

По словам Бубнова, всего до середины 2023 года на улицах Екатеринбурга появятся 50 новых троллейбусов, и все они будут снабжены системой климат-контроля.

Также заместитель мэра Екатеринбурга заявил в ответ на жалобы горожан о холоде в салонах общественного транспорта, что отопление по регламенту должно включаться при температуре в 0 градусов. Он сказал, что еще раз обсудит этот вопрос с руководителями транспортных предприятий.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге сменится нумерация шести троллейбусных маршрутов. Это связано с тем, чтобы разграничить нумерацию автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов.

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