Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: читатель «КП»

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила нарушения в лечении 35-летней Светланы Бурухиной, которая скончалась 21 декабря в Демидовской больнице после операции. 12 декабря мать двоих сыновей пришла в медицинское учреждение для проведения гастроскопической процедуры по расширению желчного протока. Сама операция проходила 15 числа, а сразу после нее Светлана стала жаловаться на невыносимую боль.

18 декабря тагильчанку доставили в Свердловскую областную больницу № 1, где она умерла спустя три дня. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Часть ответа на обращения мужа скончавшейся женщины Фото: предоставлено Юлией Липинской

В ответе надзорного ведомства мужу женщины говорится об отсутствии согласия на хирургическое вмешательство. Помимо этого, хирург не составил план лечения.

- При анализе медицинской документации Бурухиной установлены нарушения действующего законодательства при ее ведении, - говорится ответе заместителя прокурора Ленинского района Ивана Перегуды.

Ранее мы также рассказывали о трагедии в семье Томиловых, где скончался 5-месячный малыш. Родители считают, что в смерти ребенка виноваты врачи.

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