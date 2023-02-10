Авария произошла 25 марта на переулке 2-ой Новосибирской и Эскадронной Фото: ГИБДД Екатеринбурга/читатель «КП»

В Екатеринбурге огласили приговор водителю черного BMW Алексею Белькову, который 25 марта прошлого года сбил насмерть 11-летнюю школьницу. Девочка ожидала автобуса на остановке вблизи перекрестка 2-я Новосибирской – Эскадронной. По версии следствия, иномарка на скорости 118 км/ч вылетела на пешеходную зону и наехала на девочку. Расследованием ДТП занимался Следственный комитет.

- Бельков полностью признает вину, - рассказывал «КП-Екатеринбург» адвокат семьи девочки Евгений Ганьжин. – Он предлагал семье извинения и денежную компенсацию, но мы от всего отказались. Чтобы в суде это не расценивалось как смягчающее обстоятельство. Бельков готов был выплатить 300 тысяч рублей.

Девочка возвращалась с занятий и ждала автобуса Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В ходе прений государственный обвинитель запросил для Алексея Белькова три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Чкаловский суд признал автомобилиста виновным по части 3 статьи 264 УК и назначил наказания в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении.

Ему также запретили вести деятельность, связанную с управлением автотранспортом на 2 года и 11 месяцев.

- Кроме того, с осужденного в пользу родственников погибшей взыскано в качестве компенсации морального вреда 1 миллион рублей, а также в счет возмещения расходов на погребение 70 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

С белькова в пользу родственников погибшей взыскали миллион рублей Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Напомним, что 7 февраля в Каменске-Уральском пьяный подросток сел за руль «пятнадцатой» друга и погубил в аварии 19-летнюю девушку. Ирина Грибанова была пассажиркой малолетнего рецидивиста. После лобового столкновения с «Газелью» девушку доставили в реанимацию, где она скончалась следующим утром.

А в прошлые выходные на трассе Тюмень - Нижняя Тавда в аварии погибла 24-летняя уроженка Свердловской области Мария Кукарская. Девушка была пассажиркой в Porsche Panamera. Спорткар вылетел с проезжей части и врезался в дерево.