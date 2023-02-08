Возбуждено уголовное дело Фото: УГИБДД по Свердловской области/читатель «КП»

Подросток из Каменска-Уральского, устроивший страшную аварию на улице Алюминиевой, раскаялся после смерти подруги. 7 февраля ранее судимый за кражи и угон Дмитрий (имя несовершеннолетнего изменено – прим.ред) сел пьяным за руль «пятнадцатой» своего друга. По данным «КП-Екатеринбург», его пассажиркой была 19-летняя Ирина Грибанова.

- Ирина была отзывчивой и жизнерадостной девчонкой. Работала в автосервисе, - рассказывает знакомая.

Подросток выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с «Газелью». Ранним утром девушка скончалась в реанимации, а ее товарищ в больнице с переломом таза и правой ноги. Полиция возбудила уголовное дело.

- Он спрашивал о ней каждые 20 минут, а утром сказали – «умерла». Мне он сказал, что раскаивается. Иногда даже думает, что должен был быть на ее месте, - рассказал «КП-Екатеринбург» знакомый лихача. - Сам он утверждает, что выехал на встречку из-за снега. Мол, дороги не чистят.

Друзья Ирины рассказали, что девушка работала в автосервисе Фото: читатель «КП»

Ранее в свердловском управлении ГИБДД подробно рассказали о предыдущих «подвигах» подростка. На его счету две судимости за кражи, а также одна за угон. Только за 2022 год на него составляли 14 раз. После смертельной аварии к этому списку добавились еще пять протоколов.

- 27 мая 2022 года сотрудниками ОП № 23 был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.20 КоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах», - отмечали в ГИБДД.

Девушка скончалась в реанимации в 04:40 Фото: читатель «КП»

Напомним, что 5 февраля на трассе Тюмень - Нижняя Тавда в аварии погибла 24-летняя уроженка Свердловской области Мария Кукарская. Девушка была пассажиркой в Porsche Panamera. Спорткар вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

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