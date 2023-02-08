Рассказываем, что известно о подростке, который был за рулем «пятнадцатой» Фото: УГИБДД по Свердловской области

Жительница Каменска-Уральского, пострадавшая в страшной аварии «пятнадцатой» и «Газели», скончалась в реанимации. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили знакомые 19-летней Ирины, информацию подтвердили в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

- Девушка скончалась в 04:40 в реанимации. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Девушка находилась на переднем пассажирском сидении, и не была пристегнута ремнем безопасности, - сообщили «КП-Екатеринбург» в Госавтоинспекции. - Составлены административные протоколы по части 4 статьи 12.15 (выезд на встречную полосу), части 1 статьи 12.7 (вождение без прав), 12.6 КоАП (непристегнутый ремень безопасности), части 1 статьи 12.37 (отсутствие страховки), и статьи 12.5 КоАП.

Друг погибшей девушки сейчас в больнице с переломом ноги Фото: читатель «КП»

За рулем отечественной легковушки был 17-летний Дмитрий (имя несовершеннолетнего изменено – прим.ред). Пьяный отморозок взял машину у друга и выехал на встречную полосу, двигаясь по улице Алюминиевой. Сейчас он в больнице в двойным переломом правой ноги.

- Ирина была доброй и отзывчивой. Очень хорошим человеком. Работала в автосервисе. Своего друга не пускала за руль пьяным. Но в этот раз сама предложили прокатиться. Обычно она пристегивалась и сидела сзади. Но в этот раз все вышло наоборот, - рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые девушки.

По словам знакомых, девушка работала в автосервисе Фото: читатель «КП»

В ГИБДД также раскрыли «послужной» список подростка за последние годы. Только за прошлый год он привлекался к административной ответственности 14 раз.

Так, например 27 мая 2022 года сотрудниками ОП № 23 был составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.20 КоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах».

19-летняя Ирина скончалась в реанимации Фото: УГИБДД по Свердловской области

В марте 2021 года его судили за угон автомобиля, но тогда он отделался условным сроком на 10 месяцев с испытательным сроком в полтора года. А в августе 2021-го его приговорили к двум годам лишения свободы за кражу, которая на тот момент уже была второй (в первый раз ему назначили 140 часов обязательных работ).

Напомним, что 5 февраля на трассе Тюмень - Нижняя Тавда в аварии погибла 24-летняя уроженка Свердловской области Мария Кукарская. Девушка была пассажиркой в Porsche Panamera. Спорткар вылетел с проезжей части и врезался в дерево.