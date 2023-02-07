В Каменске-Уральском молодая пара попала в ДТП

В аварии пострадали два человека. Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

В 9:15 7 февраля в Каменске-Уральском произошло ДТП возле дома №44 по улице Алюминиевой.

По данным портала KU66.RU, 17-летний парень за рулем автомобиля ВАЗ-21150 выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с «Газелью» под управлением 53-летнего мужчины.

В ДТП пострадал водитель легкового автомобиля, а также его 17-летняя подруга. Сейчас парень находится в больнице с переломом костей таза и правой голени, а его подруга попала в реанимацию в тяжелом состоянии. По данным издания, молодая пара не была пристегнута ремнями безопасности.

Водитель, по предварительной информации, во время ДТП мог быть пьян. Сейчас проводится экспертиза по этому моменту.

Известно, что юноша ранее несколько раз задерживался сотрудниками ГИБДД. Например, в мае 2022 года он устроил аварию, в которой пострадали два подростка. Ранее молодой человек отбывал тюремный срок.