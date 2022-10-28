По словам друзей, Анна скончалась 20 октября. Фото: страница девушки во «ВКонтакте»

Жительницу Первоуральска Анну Поморцеву нашли мертвой в квартире. Об этом «КП-Екатеринбург» на правах анонимности рассказала знакомая девушки. Основная версия случившегося – суицид. Родственники Анны отказались комментировать случившееся. В Следственном комитете также воздержались от заявлений.

Известно, что свердловчанка перестала выходить на связь еще на прошлой неделе. Ее тело обнаружили спустя четыре дня.

- Аня умерла 20 октября, - рассказывает подруга. – Ее нашли в квартире лишь 24 числа. У кого-то из друзей были ключи. Думаю, ей было очень тяжело. Парня или мужа с ребенком у нее не было. Лишь сестра. Но, насколько мне известно, они не общались. Аню похоронили 27 октября.

Напомним, что в начале осени в Первоуральске покончила с собой 17-летняя девушка. Ученица одиннадцатого класса свела счеты с жизнью на следующее утро после Дня знаний.

Мы также рассказывали о смерти студентки УрФУ, которую нашли мертвой в Кировском районе. Девушка арендовала квартиру на улице Боровой, чтобы добровольно уйти из жизни. Перед этим она оставила родителям сообщение.

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