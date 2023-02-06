Поначалу друг рыбака думал, что тот крепко спит Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Белоярском водохранилище погиб 32-летний рыбак. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, основной версией случившегося рассматривается отравление угарным газом. Уралец вместе с друзьями приехал рыбачить в субботу, 4 февраля.

- Та палатка, в которой ночевал погибший мужчина, отапливалась посредством газового оборудования. В рамках проверки следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося, - отметили в Следственном комитете.

Пропажу рыбака заметила его супруга. Женщина запереживала, когда муж перестал отвечать на ее звонки вечером того же дня. У мужчины остался несовершеннолетний ребенок.

- Она позвонила товарищу мужа, тот проверил. Выяснилось, что Кирилл (так зовут погибшего), просто крепко спал, - сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых. - Рано утром 5 февраля жена вновь стала звонить мужу, но тот опять не брал трубку. Когда друг заглянул в палатку, выяснилось, что мужчина уже не подаёт признаков жизни, а внутри палатки сильно пахнет продуктами горения газа.

Палатка, в которой скончался 32-летний Кирилл Фото: СУ СКР по Свердловской области

Это далеко не первая подобная трагедия на территории Среднего Урала. Похожий случай уже был в Заречном, когда погибли отец и трое его сыновей. А два года назад двое мужчин скончались на реке Лозьва.