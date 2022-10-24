«Единственный выжил в пожаре»: уральцы собрали 30 тысяч на лечение котенку, который едва не сгорел

Котенку нужна была срочная операция. Фото: Анна Вайман

Уральцы спасли жизнь обгоревшему в пожаре котенку. Даня единственный из животных выжил после пожара в одном из общежитий Екатеринбурга. Тело малыша покрылось коростами, которые смешались с уличной грязью и очень болели. Малышу нужно было дорогостоящее лечение. Неравнодушные уральцы собрали 30 тысяч рублей, чтобы у котенка появился шанс на жизнь.

Котенок оказался счастливчиком. Фото: Анна Вайман

«ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ВЫЖИЛ В ПОЖАРЕ»

Еле живого малыша Даню в Благотворительный фонд «ЗООзащита» 15 октября принесли местные жители. Малыш прятался в кустах и дрожал от боли.

- Я не знаю всех подробностей. Мне рассказали только, что в середине октября в Екатеринбурге горело общежитие, и Даня оказался единственным из животных, кто выжил в этом пожаре, - рассказывает директор фонда «ЗООзащита» Анна Вайман. - Котенок и до этого никому не был нужен. Он жил в подвале, его подкармливали местные жители.

У Дани обгорели мордочка и лапки. Пока малыша не нашли, коросты уже успели смешаться с уличной грязью и очень болели.

Малыш прятался в кустах, кока его не заметили неравнодушные местные жители. Фото: Анна Вайман

- Неравнодушные люди нашли Даню и обратились к нам за помощью. Надо отдать должное, они не просто переложили на нас ответственность, а внесли посильную сумму на лечение – 6 000 руб. А лечение, как выяснилось, потребуется серьезное, - продолжает Анна. - Малыша сразу отвезли в клинику «Ника», в которой ему назначили антибиотики, обработки и операцию по удалению некрозных (вымерших, - Прим. Ред.) тканей.

В официальной группе фонда «ВКонтакте» Анна открыла сбор на лечение Дани. Всего за несколько дней неравнодушные уральцы перевели около 30 тысяч рублей. Эти деньги были необходимы малышу не только на операцию, но и на длительное восстановление.

На лечение Дани требуется много денег. Фото: Анна Вайман

В клинике малышу надели кофточку, так как он мерзнет и носочки, чтобы надевать на перевязанные лапки. Фото: Анна Вайман

«ДЕРЖИТСЯ МОЛОДЦОМ»

20 октября Дане сделали операцию, зачистив кожу от корост. Каждые три часа ему обрабатывают раны и делают специальные повязки с лечебной мазью. Сейчас котенок идет на поправку, но, скорее всего, скоро ему понадобится еще одна серьезная операция.

- Есть риск, что ноздри со временем могут стянуться, и котенку будет нечем дышать. Поэтому малышу будет необходима пластика ноздрей. Ее можно будет сделать только после полного заживления тканей, - рассказывает Анна. - Все это время Даня держится молодцом. Он так счастлив, что стал кому-то нужен и что ему уделяют внимание! Ластится, мурчит, общается.

Малыш пошел на поправку. Фото: Анна Вайман

Как отмечает зоозащитница, аппетит у Дани отменный, но есть он может только из шприца.

- Сейчас Дане нужно большое количество консервов и детского мясного питания, так как сухой корм ему есть очень больно. За последние несколько дней нам также передали детское питание, так что запасов должно хватить на две недели, - рассказывает Анна.

Заботливые уральцы продолжают помогать котенку. И эта помощь все также бесценна.

Ветеринары пристально следят за здоровьем малыша. Фото: Анна Вайман

- Большое человеческое спасибо всем, кто откликнулся на беду этого малыша и продолжает откликаться, потому что помощь еще очень актуальна. Каждый день в стационаре обходится до 3000 рублей. Сегодня я поеду советоваться с ведущими хирургами о целесообразности пластики. Исходя из практики, полный курс лечения вместе с ней оставит больше 100 тысяч рублей. Общими усилиями мы поможем Дане восстановиться и, надеемся, что найдем мальчишечке дом, - верит Анна.

Вы тоже можете помочь малышу Дане, собрав деньги на дальнейшее восстановление, чтобы он стал еще счастливее.

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