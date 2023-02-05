Главпочтамт в Екатеринбурге превратили в отделение банка ради съемок фильма

Главпочтамт огородили для съемок Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Днем 5 февраля у Главпочтамта в Екатеринбурге не спокойно: рядом со зданием фургоны, центральный вход перекрыт. Но посетителей и прохожих сразу же успокаивают: причин для паники нет, ведь здесь снимают кино.

Внутри сразу же чувствуется суматоха, царящая на съемочной площадке. Повсюду камеры и люди с рациями, гример в коротких перерывах успевает поправить образ актеров. Это при том, что работу на Главпочтамте не остановили, посетители, удивляясь происходящему, получают свои посылки пока в паре шагов вовсю идут съемки.

Фильм выйдет в следующем году Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Такую локацию для своей картины выбрал режиссер Георгий Лялин, а название ей – «Длительные свидания». Будущая работа главным образом затрагивает религию. Он признается, что религиозная тема ему близка, поэтому и раскрывать ее в фильме Георгий не побоялся.

- Это будет крестьянская история. Она достаточно простая и расскажет о взрослении старика для вечной жизни. В глобальном смысле мы покажем проблемы церкви и простого человека, они, наверное, знакомы каждому из нас, - рассказывает прямо во время съемочного процесса Георгий Лялин.

Режиссер признается, что тема религии ему близка Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Главную роль, роль священника в «Длительных свиданиях», получил Олег Гаркуша – участник группы «АукцЫон». По сюжету он узнает, что бывший приход, в котором он служил всю жизнь, сгорел. Его отправляют добыть покаяния у преступников, открывает тайны фильма режиссер.

Сценарий писал действующий священник Алексей Головченко, поэтому к картине подошли со знанием дела. «Длительные свидания» снимают не только в Екатеринбурге, но и по всему Восточному Уралу. Например, зритель увидит кадры из Качканара, Невьянска и Камышлова.

Съемки проходят по всему Уралу Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

- Мы постарались выбрать контрастные локации. Если Камышлов – это купеческий город со старинной архитектурой, то Качканар – холодный, советский город «панелек», - уточняет режиссер.

В Главпочтамте снимают сюжетную сцену в расчетном центре и банке. Пока съемочная группа буквально оцепила камерами и техникой главный зал в здании, в соседнем помещении готовятся актеры массовки. «Камера, мотор, начали!», «Посторонним уйти из кадра» - эхом каждую минуту разносятся по Главпочтамту объявления съемочной группы.

Работу Главпочтамта не парализовали Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Олег Гаркуша признается, что к сложной роли священника долго не готовился, а сниматься в фильме удается не всегда просто Шоумен считает, что он вовсе не актер и даже не рок-звезда, но съемочный процесс его захватывает.

- Дается роль мне, конечно, сложновато, но я стараюсь. Мой персонаж очень странный: у него ни жены, ни детей. Но он хоть и немного странноватый, но очень добрый. Я в принципе такой и есть. По большому счету я не артист, но так вышло, что смог подойти для главной роли, - признается Олег Гаркуша.

Олегу Гаркуше нравится его роль Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Главный герой живет прошлым, говорят на съемках. В ходе сюжета священник должен выйти из состояния полусна, иначе говоря, трезво оценивать жизнь в настоящем времени.

Полностью фильм «Длительные свидания» снимут к середине февраля. А вот премьера состоится ровно через год, говорит Георгий Лялин, ведь картину нужно смонтировать.

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