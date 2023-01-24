Как уральский режиссер впал в немилость к Сталину, путешествуя по США с Чарли Чаплином и Уолтом Диснеем

Режиссер Григорий Александров был из простой семьи с Урала, но смог прославиться на весь мир Фото: кадр из фильма «Да здравствует Мексика!» (1978)

У режиссера «Веселых ребят» и «Волги-Волги» Григория Александрова была бурная молодость. Он родился в заводском Екатеринбурге в 1903 году. До Октябрьской революции, с девяти лет, трудился простым рабочим в Театре оперы и балета. Потом в 17 лет стал инструктором Губернского отдела народного образования и работал в том же театре уже куратором. Ходил с длинными волосами и босиком – молодежная мода тех лет.

- Театральные труппы, приезжавшие на гастроли в Екатеринбург, разумеется, не знали инструктора губнаробраза в лицо и, когда я появлялся с начальственным видом, бурно возмущались: «Почему этот мальчишка да еще босой, утверждает спектакли?», - писал Григорий Александров в своих мемуарах «Эпоха и кино».

Григорий Александров и Сергей Эйзенштейн почти полгода прожили в США, пытаясь сделать фильм Фото: РИА Новости

В юности он также боролся с классическими театральными постановками – вместе с товарищами заваливался в зрительный зал и освистывал актеров. Успел он и поруководить фронтовым театром, развлекавшим солдат, боровшихся с Колчаком. Декорации тогда, кстати, делались из металла, чтобы за ними можно было укрыться от обстрела.

Но в 1921 году Григорий Александров решил, что пора строить карьеру по крупному и поехал в Москву учиться на режиссера. Как образцового культработника, его направил туда Политотдел III армии. В дорогу ему дали трофейную шинель, командирскую шапку и сапоги, а еще котомку соли. В голодные годы Гражданской войны она была вместо денег.

Трудно было тогда и с топливом для паровоза, который вез будущего режиссера в Москву. Всякий раз, как состав останавливался, ему и другим пассажирам приходилось идти в лес за дровами.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН ПОВЕЛ КУПАТЬСЯ К АКУЛАМ

В Москве Александров стал работать в Московском первом рабочем театре Пролеткульта, где он сдружился с режиссером Сергеем Эйзенштейном. Сначала он в его фильмах снимался, потом начал помогать писать для них сценарии. Так, например, именно он помог Эйзенштейну довести до ума сценарий легендарного фильма «Броненосец Потемкин» - о восстании моряков на корабле Черноморского флота в 1905 году. Это был настоящий международный блокбастер 1925 года, который в одночасье сделал Эйзенштейна одним из самых известных режиссеров планеты. Вместе с ним прославился и Александров. Спустя три года они вместе поехали в Европу, чтобы узнать, как делать звуковое кино.

Подразумевалось, что командировка будет недолгой, но в итоге растянулась она на три года. Пока они были в Европе, американская кинокомпания «Парамаунт» предложила им приехать в США, чтобы не только посмотреть, как делает фильмы Голливуд, но и самим что-нибудь снять. Американские кинопродюсеры очень уж хотели, чтобы великий режиссер Эйзенштейн поработал у них. Эйзенштейн и Александров согласились.

Кинокомпания «Парамаунт» хотела, чтобы Эйзенштейн снял для них в США свой новый фильм. Но сработаться им не удалось Фото: кадр из фильма «Да здравствует Мексика!» (1978)

- На американских кинофабриках нас прежде всего поражало то, что <…> если на съемке нужно 10 прожекторов, то фабрика дает их 30, ибо, если на съемке испортится прожектор, остановки, задержки съемки быть не должно, - вспоминал Александров. - Когда мне нужно было проделать на фабрике несколько звуковых экспериментов и я обратился в производственный отдел «Парамаунта», меня прежде всего спросили: «Где ваш звуковой паспорт?» Оказалось, что каждый звуковик в обязательном порядке проходит этот звуковой экзамен, во время которого определяют, какое количество звуковых колебаний воспринимает его ухо.

На студии «Парамаунт» Александрову и Эйзенштейну выделили свой кабинет с секретаршей, бойко пишущей на печатной машинке, чтобы они могли писать сценарии для своих будущих фильмов. А кроме того встретиться с ними выстроилась целая очередь из известных актеров и режиссеров: Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Дуглас Фербенкс, а также мультипликатор Уолт Дисней. Тогда у него была еще маленькая кинофабрика, делавшая короткометражки.

- Большой интерес для нас представлял диснеевский метод съемки. Знаменитый мультипликатор начинал с фонограммы, - вспоминал Александров. - Тщательно подготовленная фонограмма становилась как бы каркасом фильма. В Голливуде началась наша дружба с Чаплином. Однажды он нам позвонил и назначил свидание в турецких банях. Эта картина и по сей день стоит в моих глазах: черноволосый энергичный человек, завидя нас, поднялся к краю бассейна и, ослепительно улыбаясь, приветствовал нас песней на ломаном русском: «Гайда тчжойка снег лучистый…». В тот же день, к вечеру, Чаплин приехал к нам в гости. Мы с ним вдвоем готовили ужин.

Слева направо: Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн, Уолт Дисней и оператор Эдуард Тиссэ Фото: РИА Новости

Однажды Александров, Эйзенштейн и Чаплин захотели искупаться, чтобы смыть с себя калифорнийский зной. Нашли уединенный уголок пляжа, где повсюду стояли таблички «Купаться запрещено».

- Может, кому и воспрещается, а мы будем, - сказал Чарли Чаплин и повел за собой русских режиссеров в воду. На следующий день они узнали, что рядом с этим пляжем водились акулы и лишь по счастливой случайности они не захотели полакомиться знаменитостями – рыбаки, расставившие сети за час до того, отпугнули хищников от берега.

ВОРВАЛИСЬ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ФБР

Не обошлось и без провокаций. На одном из банкетов к Александрову и Эйзенштейну за столик вдруг подсел владелец студии Universal Карл Леммле. Он предложил им миллион, если они согласятся снять фильм по сценарию Льва Троцкого, который критиковал Сталина и к тому моменту уже был выслан из СССР. Эйзенштейн и Александров молча встали и ушли из ресторана. А в другой день к ним в дом ворвались трое полицейских с переводчицей и агентом ФБР.

- Не намерены ли вы совершить покушение на президента Гувера? – ни с того, ни с сего поинтересовались они. Перепуганные режиссеры объяснили, что приехали только ради искусства. Тогда полицейские внимательно изучили сценарий фильма «Золото Зуттера» (о золотой лихорадке в Калифорнии, - Прим. Ред.), над которым в США хотели работать советские режиссеры, и лишь пожали плечами – ничего революционного.

- Нас попросили подтвердить, что мы не будем свергать Гувера, и еще раз объяснили, что здесь, в Голливуде, мы обязаны подчиняться законам США, - вспоминал Александров. - Но визитеры из ФБР все же повлияли на решение банка, субсидировавшего фильмы «Парамаунта». Нам отказали в финансировании фильма «Золото Зуттера».

Вскоре после этого советские режиссеры решили уехать из США, где прожили около полугода.

Сергея Эйзенштейна очаровала природа и культура Мексики Фото: кадр из фильма «Да здравствует Мексика!» (1978)

ЗАСТУПИЛСЯ АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН

Правда, домой в СССР, они не спешили. Вместо этого направились в Мексику. Эйзенштейну захотелось снять документальный фильм об истории этой страны. Была зима 1930 года. И стоило режиссерам попасть в Мексику, как их сразу же арестовали по доносу из США. Некий «доброжелатель» уверял власти Мексики, что под видом режиссеров к ним пожаловали вооруженные бунтовщики. Когда об этом стало известно, в их защиту выступили Чарли Чаплин, Бернард Шоу, Томас Эдисон и даже Альберт Эйнштейн.

- После нескольких недель переговоров с правительственными чиновниками о том, что можно и что нельзя снимать в Мексике, мы, наконец, смогли приступить к работе, - вспоминал Александров. - Эйзенштейн решил сделать необычную по сюжету картину о необычной стране — о Мексике, трагическую историю которой можно рассказать без актеров и декораций. Был написан сценарий, и начались съемки фильма «Да здравствует Мексика!». Наша мексиканская экспедиция состояла всего из трех человек.

Пока советские режиссеры колесили по Мексике, в СССР их потеряли Фото: кадр из фильма «Да здравствует Мексика!» (1978)

Тем временем в СССР уже начали беспокоиться – куда это подевались именитые режиссеры Эйзенштейн и Александров? Три года назад вроде как поехали в Европу набираться опыта, потом оказалось, что они уже в США. А теперь вот – в Мексике. В итоге в ноябре 1931 года Иосиф Сталин отправил телеграмму писателю Эптону Синклеру, спонсировавшему Эйзенштейна. В ней он был категоричен и заявил, что Эйзенштейна в СССР уже считают едва ли не дезертиром, порвавшим со своей страной.

Пришлось советским режиссерам возвращаться домой. Всю отснятую кинопленку о Мексике они оставили Эптону Синклеру, а тот ее продал компании «Парамаунт». Из нее они наделали 11 различных фильмов. Сам же Эйзенштейн к этим пленкам больше не прикасался. Но режиссер Григорий Александров после его смерти смог получить из США оригиналы пленок и смонтировал фильм, который они изначально и задумывали сделать с Эйзенштейном. Случилось это уже в 1978 году.

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