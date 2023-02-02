Повысить стоимость проезда планируют на всех видах транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области согласовала повышение стоимости проезда на один рубль. Предполагается, что поездки в Екатеринбурге будут стоить 33 рубля уже в феврале. Заседание комиссии РЭК назначено на 9 февраля.

Об этом сказано официальном документе, опубликованном в разделе антикоррупционной экспертизы. С 32 рублей до 33 проезд повысят на всех видах общественного транспорта.

- Утвердить индивидуальный предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории муниципального образования «город Екатеринбург» в размере 33,00 рубля за поездку и за место багажа, - указывается в документе РЭК.

РЭК рассмотрит повышение проезда на 1 рубль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости о новой стоимости на проезд в транспорте начали волновать жителей Екатеринбурга еще в середине января. Именно тогда впервые заговорили о том, что Екатеринбург официально ждет повышение проезда до 33 рублей. Правда речь шла о стоимости поездок только в метрополитене.

Но тогда не было известно, когда точно рассмотрят на комиссии повышение на проезд. В ближайшем тогда заседании, 19 января, тема проезда не поднималась.

Однако мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции по итогам 2022 года уже высказывался о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга.

- Документы в Региональную энергетическую комиссию уже направлены. Решение за ними, - говорил глава города.

В последний раз стоимость проезда в Екатеринбурге увеличивалась в начале 2022 года. В автобусах, троллейбусах и трамваях она поднялась с 28 до 32 рублей, а в метро к тому времени за проезд уже взималась плата в 32 рубля. Она состояла из тарифа в 28 рублей, а также из так называемой «инвестиционной надбавки» в 4 рубля, при помощи которой город расплачивался за модернизацию старых вагонов.