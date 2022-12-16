Пресс-конференция мэра Екатеринбурга прошла 16 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга, Алексей Орлов, сегодня, 16 декабря, подвел предварительные итоги года. Почти час он отвечал на вопросы журналистов. Приводим основные тезисы.

ПРО ЭКОНОМИКУ ВО ВРЕМЯ САНКЦИЙ

Несмотря на все сложности, Екатеринбург сохраняет лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям. Продолжится рост объемов промышленного производства.

Пресс-конференция прошла в администрации Екатеринбурга в зале на пятом этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО СТРОИТЕЛЬСТВО

- В строительной отрасли у нас позитивные ожидания, - отметил Алексей Орлов. - К концу 2022 года объем введенного жилья составит 1 миллион 456 тысяч квадратных метров. Даже в советские годы таких объемов не было.

О НАБЕРЕЖНОЙ ИСЕТИ

Разработаны концепции и эскизные проекты благоустройства четырех участков общей протяженностью порядка 12 километров.

О ШКОЛЬНИКАХ

В этом году в Екатеринбурге количество школьников увеличилось на 10 тысяч. Сейчас их у нас 191 тысяча.

ПРО БЕЛУЮ МЕДВЕДИЦУ ХАТАНГУ

- В августе открыли новый вольер для белых медведей, - сказал Алексей Орлов. - Встречали медведицу Хатангу, которую предоставил московский зоопарк. Сегодня она живет в очень комфортных условиях.

О ПАРКЕ МАЯКОВСКОГО

Летний театр эстрады в ЦПКиО продолжает восстанавливаться. К тому же в его пользование передали территорию летнего парка Уралмаш. Сегодня это одно подразделение.

Пресс-конференция началась в 11.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО СПОРТ

52,2% жителей Екатеринбурга теперь регулярно занимаются спортом. В прошлом году – только 49,8%

ПРО ЖКХ

Капитально отремонтировали 72,9 километров тепловых сетей и 40,6 километров сетей водоснабжения и водоотведения. До конца года заменят 311 лифтов в 101 многоквартирном доме.

ПРО ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

К 300-летию город получит 50 троллейбусов с удлиненным автономным ходом. В самом городском транспорте после пандемии стал восстанавливаться пассажиропоток. В этом году – на 5%.

По словам Алексея Орлова, Екатеринбург сохраняет лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям Фото: Алексей БУЛАТОВ

О СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Ее хотят повысить на 1 рубль – с 32 до 33 рублей. Документы в Региональную энергетическую комиссию для этого мэрия уже направила. Решение за ними.

ПРО НОВУЮ ФИЛАРМОНИЮ

- Выделены первые 150 миллионов рублей на проектирование нового зала Свердловской филармонии, - сказал Алексей Орлов. – Проектирование начнется в 2023 году.

ПРО ВЫБОРЫ В ГОРДУМУ-2023

- Городскую думу 2023 года сформируют депутаты, которых будут избирать жители города, - отметил мэр города. - Обсуждается схема: 18 депутатов по одномандатным округам и 18 партиями. Окончательного решения по схеме выборов нет.

ОБ ИНИЦИАТИВЕ – УКРАСИТЬ ЗДАНИЕ МЭРИИ СИМВОЛАМИ «Z» И «V»

- Я не отказываюсь встречаться с инициативными группами. Понять бы с кем, - сказал Алексей Орлов. - Как оказалось, инициатор запроса - несуществующий человек. Мы пытались этого студента найти. Его нет. Но здание администрации это памятник. Сдержанно относимся ко всему, что может появиться на фасаде. За счет бюджета такое, считаю, делать неуместно.

ПРО ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

- Дискуссий было много – уместно ли проводить праздники. Решили, что они будут ориентированы на детей. Но мы отказались от всех фейерверков в Ледовом городке. Это будет сдержанный праздник, - отметил мэр Екатеринбурга

ПРО ЖИВУЮ ЕЛКУ В ЛЕДОВОМ ГОРОДКЕ

Елке 120 лет. Дерево уже начинало умирать. После праздников его распилят на бруски, из которых к 300-летию города наделают сувениров

ПРО ИСКУССТВЕННУЮ ЕЛКУ – ЗЕЛЕНЫЙ КОНУС

- Конус возрастной. Это не наша собственность. Ставить его при встрече юбилейного года неправильно. Это должна быть красивая, настоящая елка, - сказал Алексей Орлов

Глава города отвечал на вопросы журналистов около часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО «РЕНОВАЦИЮ»

Еще три жилых площадки с 30 ветхими домами 1950-х годов будут расселять на Уралмаше и Эльмаше. Также под «реновацию» (программу Комплексного развития территория, - Прим. Ред.) попадают территория бывшего завода «Данон» и площадка в районе улицы Черкасской. В следующем году еще около 5-10 территорий попадут в программу.

ПРО НЕХВАТКУ РАБОЧИХ В КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ

В Екатеринбурге хотят сделать исправительные центры, чтобы привлекать для работы в дорожно-эксплуатационных управлениях осужденных с квалификацией. Они будут обязаны отработать год или полтора в народном хозяйстве.

ПРО ЗАДЕРЖКИ ТРАМВАЕВ

В следующем году в Екатеринбурге появится 25 трамваев большой вместимости. Это должно сократить время ожидания. Один такой трамвай стоит 140 миллионов рублей.

О ВТОРОЙ ВЕТКЕ МЕТРО

В ближайшие 2-4 года строительство точно не начнется. Но от планов по второй ветке город не отказывается. Рассматривается вариант, что часть линии пройдет над землей.

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