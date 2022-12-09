Евгений Куйвашев больше часа отвечал на вопросы жителей Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 9 декабря, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел «Прямую линию». Она началась в 12.00 и шла чуть больше часа в эфире Областного телеканала и в социальной сети «ВКонтакте». Рассказываем тезисно, какие ответы дал губернатор на вопросы жителей региона:

- По вопросам частичной мобилизации есть «горячая линия» при Уполномоченном по правам человека в Свердловской области. Если возникают сложности, связанные с частичной мобилизацией, обратиться можно на нее: 8-800-101-9111 (работает с 10:00 до 19:00)

- От Свердловской области семьям мобилизованных выделяется 20 тысяч рублей и плюс еще по 20 тысяч на каждого ребенка. За помощью нужно обращаться в администрацию своего города или отделения соцзащиты

- Мобилизованных отцов троих детей сейчас демобилизуют. В конце ноября так в Тавде вернулся домой один из жителей

- Выплаты для мобилизованных приходят с 10 по 20 число, но бывает, что сборный пункт не подал нужные документы. Чтобы разобраться, надо обратиться на «горячую линию»

- Связь для уральцев с их мобилизованным родственником будет налаживать аппарат Уполномоченного по правам человека из Свердловской области. Он отправит списки тех, кто потерял связь, в воинские части

- Чтобы получить алименты от мобилизованного бывшего мужа, женщине надо обратиться в службу судебных приставов. При себе надо иметь документы о мобилизации экс-супруга

- «Губернаторские елки» для детей из малообеспеченных семей в этом году будут. Их также проведут для детей мобилизованных мужчин

Вопросы в студию поступали от жителей разных городов региона Фото: све.рф

- Чтобы поезда «Ласточки» поехали в Североуральск, надо переложить пути, ведь по деревянным шпалам они не ездят, только по железобетонным. Пока среди последних точек дислокации ласточки планируются либо Бокситы, либо Карпинск, либо Волчанск

- Жителям Североуральска, где нет своего онколога, нужно обращаться за такой медицинской помощью в соседний Краснотурьинск или в Свердловский онкологический диспансер

- На Полевском тракте в следующего году отремонтируют два поврежденных участка

- Плотину в Нижнем Тагиле со следующего года начнут реконструировать. На это потратят около миллиарда рублей. Ее превратят в туристический объект

- Чтобы поселок подключили к газоснабжению, необходимо всем жителям подать заявление. Чтобы узнать, какие документы для этого требуются, можно обратиться в администрацию своего города

- «Универсиаду-2023» в Екатеринбурге не отменили, а перенесли. Вместо нее летом 2023 года пройдет Фестиваль университетского спорта

- Исправительное учреждение, которое появится у школы №90 в Нижнем Тагиле, будет охранять спецназ ГУФСИН. Но осужденных туда поместят лишь тех, кто встал на путь исправления. Они будут работать на заводе и ходить в увольнительные