В Екатеринбурге хотят повысить стоимость проезда в метро до 33 рублей

Сейчас, чтобы проехать в метро Екатеринбурга, нужно заплатить 32 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшим утром СМИ Екатеринбурга облетела новость – якобы новые тарифы на проезд в метро города уже утверждены и вступят в силу уже через десять дней. Но, как выяснилось, говорить об этом пока рано. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области (РЭК) действительно готовится рассматривать вопрос о повышении стоимости проезда. Но сам проект постановления еще только утверждается. И на сайте РЭК он опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы. В нем в частности говорится:

- Установить предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метрополитеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (далее – предельный максимальный тариф) в размере 33,00 рубля за поездку (место багажа).

Также в проекте постановления отмечается, что постановление должно быть опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области и что в силу оно вступит лишь через десять дней после официального опубликования. Но когда именно начнется отсчет этих десяти дней, пока не известно.

Как объяснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга заседания РЭК о повышении проезда в общественном транспорте города еще не было. Ближайшее же заседание комиссии пройдет 19 января. Но в его повестке эта тема тоже не значится.

Добавим, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на пресс-конференции по итогам 2022 года высказывался о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга. В 2023 году ее хотят повысить на 1 рубль – с 32 до 33 рублей.

- Документы в Региональную энергетическую комиссию уже направлены. Решение за ними, - говорил глава города.

В прошлый раз стоимость проезда в Екатеринбурге увеличивалась в начале 2022 года. В автобусах, троллейбусах и трамваях она поднялась с 28 до 32 рублей. В метро Екатеринбурга к тому моменту за проезд уже взималась плата в 32 рубля. Она состояла из тарифа в 28 рублей, а также из так называемой «инвестиционной надбавки» в 4 рубля, при помощи которой город расплачивался за модернизацию старых вагонов.

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