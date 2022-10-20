Косметолог из Екатеринбурга хочет отправиться добровольцем в зону СВО вслед за мужем, но ее не берут

София Бойко работает в клиниках Москвы и Екатеринбурга. Фото: предоставила София Бойко/Алексей Булатов

Уже девять месяцев муж косметолога из Екатеринбурга Софии Бойко находится на спецоперации, он военнослужащий и артиллерист. К длительным разлукам и командировкам с супругом женщина давно привыкла. Но этой весной, София Бойко была готова отправиться добровольцем вслед за любимым.

Делать пациентов ухоженнее и красивее - одно из любимых дел Софии. Фото: предоставила София Бойко

- Я как врач, военнообязанная, к тому же у меня был внутренний посыл, - рассказывает «КП-Екатеринбург» София. - В чатах, в которых общаются люди, один хирург заявил, что собирает команду добровольцев. Он выложил большой список, что требуются фельдшеры, медсестры, врачи. Они были нужны на неопределенный срок. Я ему написала, что хочу отправиться добровольцем в госпитали, на время летних каникул у детей. А он мне сказал, что мне нельзя и женщин они не берут. Тогда я заявила, что это дискриминация.

Спустя время, когда вновь поступило предложение отправиться в зону СВО добровольцем, София еще попытала удачу. Но ей вновь отказали.

София Бойко недавно вступила в ряды женской гвардии Урала. Фото: соцсети Софии Бойко

Женщина и ее супруг воспитывают двух детей – мальчиков 14 и 13 лет. Младший мальчик имеет врожденные пороки развития.

- Я поднимала ребенка одна. Потому что муж в разъездах, командировках. Раньше я не могла уехать в другой город из Екатеринбурга с ребенком, ему требовалось постоянное лечение. Сейчас ситуация нормализовалась и я спокойно могу доверить детей прабабушке, - говорит София.

София желает сотрудничать с женской гвардией и дальше. Фото: предоставила София Бойко

Сейчас София Бойко вступила в Союз жен офицеров по уральскому федеральному округу, а также в женскую гвардию Урала. Здесь она занимается сбором гуманитарной помощи для мобилизованных и военнослужащих, а также желает своими действиями показать пример другим. В этих проектах София Бойко хочет участвовать на постоянной основе.

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