«Мечтаю стать военным медиком»: студент из Екатеринбурга уехал добровольцем в Донбасс

Его экспедиция продлилась с 28 мая по 8 июня. Фото: предоставлено героем публикации

Студент из Екатеринбурга Арсений Кисляков, который учится на втором курсе медицинского университета, уехал добровольцем в Донбасс, чтобы помогать врачам в составе гуманитарной колонны. Его экспедиция продлилась с 28 мая по 8 июня. Молодой человек рассказывает, что его основной задачей был контроль за медикаментами.

- Задавался вопросом, почему мои сверстники там, а я тут. Меня угнетало, что я не там, что не могу туда поехать. Тогда начал искать выходы и нашел. Обратился в Оренбургское войсковое казачье общество. И благодаря их связям я смог получить приглашение от ДНР, оплачивали эту поездку как раз спонсоры и неравнодушные люди, своих денег я не тратил, - рассказывает «КП-Екатеринбург» сам Арсений.

Арсений встретился с деканом донецкого медицинского университета. Фото: предоставлено героем публикации

По его словам, колонна двигалась в Мариуполь через Донецк, именно там был основной пункт приема гуманитарной помощи. Арсений рассказывает, что он должен был контролировать перевозку дорогостоящих препаратов для раненых.

- На самом деле я рад, что мне представилась такая возможность, я хотел поступать в военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге, это моя мечта, но не прошел по здоровью, из-за чего поступил в наш медицинский университет, - добавляет студент.

Чтобы эта поездка состоялась, молодой человек досрочно сдал сессию и окончил второй курс, преподавательский состав пошел ему навстречу, в этом была заслуга доцента кафедры нормальной физиологии Елены Зерчаниновой и ассистента кафедры, сосудистого хирурга Алексея Капралова.

Молодой человек рассказывает, что его основной задачей был контроль за медикаментами. Фото: предоставлено героем публикации

- Понимание того, что я хочу помогать пострадавшим из-за конфликта на Украине, появилось давно, только когда все началось в 2014 году, я решил, что обязательно попаду туда. В дальнейшем я рассчитываю все-таки осуществить свою мечту и стать военным врачом, не знаю, получится ли организовать такую поездку на третьем курсе, потому что это самый сложный год обучения, - делится будущий медик.

Парень рассказывает, что подобный выезд дал ему бесценный опыт общения и работы с военными, которые героически выполняют свои обязанности. Например, Арсений общался с врачом, который потерял обе ноги, когда эвакуировал раненого с поля боя.

Чтобы эта поездка состоялась, Арсений Кисляков досрочно сдал сессию

Ранее стало известно, что студенты из Свердловской области отправятся в Донбасс, чтобы помогать с восстановлением. 10 человек поедут на месяц в ЛДНР в составе сводного отряда Всероссийского студенческого корпуса спасателей.