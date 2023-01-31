На Урале в пожаре в частном доме погибла девушка вместе с бабушкой

Точную причину смерти женщин определит судебно-медицинская экспертиза. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В селе Ларьковка под Серовом во время пожара в частном доме погибли бабушка со взрослой внучкой. Тела погибших обнаружили во время разбора сгоревших конструкций. На место происшествия вызвали сотрудников следственного комитета и полиции.

- По предварительным данным, событие не носит криминального характера и могло произойти из-за неосторожного обращения указанных гражданок, проживавших в этом жилище, с источником открытого огня, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Точную причину смерти женщин определит судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы местных жителей.

На место происшествия вызвали сотрудников следственного комитета и полиции. Фото: СУ СКР по Свердловской области

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, личности погибших сотрудники полиции Серова установили быстро. Это пожилая 60-летняя местная жительница, и ее 24-летняя внучка. При осмотре их тел внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

- По предварительным данным, возможной причиной гибели людей на пожаре стало отравление едким дымом. Огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи, - добавил полковник Горелых.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге два человека погибли во время пожара в частном доме, их тела обнаружили во время разбора завалов. Это были 73-летняя пенсионерка, а также ее 44-летний сын. В их доме было печное отопление, более подробные и точные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас выясняются.