Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге два человека погибли во время пожара в частном доме, спасатели получили сообщение о возгорании на улице Пархоменко в 09:54 по местному времени. Тела обнаружили во время разбора завалов.

- В 10:35 пожар был локализован, в 10:42 открытое горение было ликвидировано. При проливке и разборке сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены два человека без признаков жизни, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. На месте работали 11 человек и три единицы техники.

Ранее в Камышлове во время пожара в частном доме погибли трое детей. Спасатели получили сообщение о возгорании на улице Высокой в 18:33 по местному времени. Как выяснилось, огонь распространился на площади 48 «квадратов».

По предварительным данным, все они отравились продуктами горения. Специалисты Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Наказание за это преступление предусматривает до четырех лет лишения свободы.