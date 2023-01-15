Силовики раскрыли подробности пожара на Химмаше, который унес жизни двух человек

Личности погибших уже установлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики раскрыли подробности страшного пожара на Химмаше, который унес жизни двух человек. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем или электронагревательными приборами.

- Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются соседи, тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, личности погибших уже установлены: это 73-летняя пенсионерка, а также ее 44-летний сын. В их доме было печное отопление, более подробные и точные обстоятельства произошедшего ЧП сейчас выясняются.