«Хранил коноплю и патроны»: в Екатеринбурге у 19-летнего парня нашли целую партию наркотиков и арсенал оружия

Примечательно, что раньше молодой человек проблем с законом не имел. Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

В Екатеринбурге транспортные полицейские совместно с сотрудниками из ФСБ поймали 19-летнего парня, в доме которого нашли крупную партию наркотиков и целый арсенал оружия. Примечательно, что раньше молодой человек проблем с законом не имел.

Изначально силовики получили информацию о том, что в гаражах недалеко от ж/д площадки «ВИЗ» сбывают запрещенные вещества. Предполагалось, что этому мог быть причастным один из владельцев бокса.

- В итоге в одной из комнат его жилища обнаружили четыре куста конопли, оборудование для ее культивирования в домашних условиях, весы и 10 полимерных пакетов с уже расфасованным наркотиком, вес которого составил свыше 300 граммов, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Предполагалось, что этому мог быть причастным один из владельцев бокса. Фото: пресс-служба транспортной полиции по УрФО

На этом обыски не завершились, оперативники нашли в его квартире пиротехнические петарды, два контейнера с порохом общей массой 20 граммов, порядка 350 патронов различного калибра, контейнеры с металлическими шариками, дробью и свинцовые пули для патрона калибром 9 мм в количестве свыше 150 штук.

Позже в гараже подозреваемого обнаружили пять контейнеров и пакет с веществом растительного происхождения, общий вес которого составил 230 граммов.

- Сам молодой человек оказался немногословным, скупо подтвердив, что найденное принадлежит ему. Вместе с тем, откуда у него взялось столь значительное количество составных частей оружия и боеприпасов, а также наркотики, юноша пояснять отказался, - добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

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