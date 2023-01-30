В Нижнем Тагиле поймали бабушку-наркодилера

Женщина хранила крупную партию наркотиков прямо дома. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

В Нижнем Тагиле оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков вышли на 66-летнюю бабушку, которая вовсю торговала запрещенными веществами, которые хранила в собственном доме.

Силовики вышли на бабушку через 42-летнего наркомана, которого поймали в районе Лебяжки. С собой у него нашли четыре сверстка с наркотиками, сообщает МУ МВД РФ «Нижнетагильское».

Теперь бабушка рискует отправиться в месте не столь отдаленные. Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Житель микрорайона Красный Камень, который в прошлом году получил срок за езду по городу в нетрезвом виде, признался, что купил наркотики для личной нужды в квартире по улице Зерновая.

Вскоре сыщики вышли на хозяйку квартиры – 66-летнюю пенсионерку, в квартире которой нашли 28 свертков с наркотиками. Бабушка рассказала, что занялась наркобизнесом, чтобы погасить долги по кредитам и коммунальным платежам. Теперь ей грозит срок до 20 лет реальной зоны, так что беспокоиться об оплате услуг ЖКХ ей не придется. Пока же женщина отпущена под подписку о невыезде.