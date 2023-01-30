В Первоуральске стало меньше наркоманов

Наркозависимых в городе стало меньше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Первоуральск Свердловской области наметилась положительная тенденция в борьбе с наркоманией. Об этом пишет портал Первоуральск.ЛАЙФ со ссылкой на заместителя заведующего филиалом Первоуральской психиатрической больницы Вадима Гоннова.

Общая заболеваемость в 2022 году составила 191,5 человек на 100 тысяч населения, и идет выше средних показателей по области. Однако за последние пять лет цифра уменьшилась.

Отметим, что в Первоуральске в прошлом году первичная заболеваемость наркоманией составила 16 человек на 100 тысяч населения. В городе зафиксировали спад употребления самых токсичных видов синтетических запрещенных веществ.