Актер признается, что справляться с тяжелыми периодами жизни ему помогают семья и работа Фото: Иван МАКЕЕВ

Звезда фильма «Мусульманин» и «Благословите женщину» Александр Балуев приезжает в Екатеринбург со своим музыкальным спектаклем «Признание». Перед показом «КП-Екатеринбург» удалось поговорить с актером и расспросить его, как ему удалось восстановить здоровье после того, как он тяжело переболел ковидом, в каких отношениях остался со Светланой Ходченковой и поддерживает ли связь с живущей заграницей дочерью, и как он относится к хейту.

Спектакль «Признание» рассказывает историю о переосмыслении жизни . Фото: предоставлено организаторами спектакля

«НЕ ПРОДАЮ СВОИ ПРИНЦИПЫ»

- Александр Николаевич, вы привозите в Екатеринбург спектакль «Признание». Чему он может зрителя научить?

- Вообще, учить - это не моя профессия. Обучать, поучать - нет. Я просто делюсь тем, что меня волнует, что мне кажется небезразличным на сегодняшний день. Это наша история, наше прошлое, наше настоящее, и, естественно, будущее.

- Лично для вас, о чем этот спектакль?

- О любви... А так, каждый человек, пришедший на спектакль, увидит для себя что-то свое.

- Вы не только режиссер и продюсер, но также исполняете роль комиссара. Вы как-то говорили, что устали от образа «героя в погонах».

- Это правда. Был такой период, когда накопилось очень много ролей военного плана. Это меня немножко напрягало, но потом прошло. Сейчас, конечно, возраст уже не тот, чтобы играть военных людей, но если дадут роль фельдмаршала, сыграю.

В какой-то момент Александр устал играть военных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вам когда-нибудь приходилось ради денег соглашаться на роль, которая категорически противоречила вашим принципам?

- Нет, такого у меня в жизни не было. Я соглашался ради денег на какие-то роли, но это не противоречило никаким моим представлениям о жизни.

- А что это были за роли?

- Ну зачем же я буду это афишировать. Они были, вот и все.

- Вы поддерживаете связь с Евгением Мироновым и Светланой Ходченковой, совместные проекты с которыми вам принесли известность?

- У нас сохранились очень хорошие взаимоотношения. Мы встречаемся не так часто, как хотелось бы, потому что все очень заняты. У Жени свой театр, где он и главный режиссер, и художественный руководитель, у Светы тоже очень насыщенная жизнь. Обычно мы пересекаемся на каких-то совместных мероприятиях, фестивалях.

- Когда встречаетесь со Светланой, часто вспоминаете, как проходили съемки «Благословите женщину»?

- Когда встречаемся, конечно, вспоминаем. Есть чего вспомнить. Плохое не вспоминаем. Трагические случаи не вспоминаем. Переломанных шей и рук у нас не было на съемках, если вас это интересует. Со Светой мы чаще вспоминаем Станислава Сергеевича Говорухина, который нас позвал.

«Актер для режиссера - проводник его мыслей», - уверен Балуев Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

«ИГРАЙТЕ ЗНАЧИМЫЕ РОЛИ»

- Как вы думаете, почему многие режиссеры из проекта в проект на главные роли зовут одних и тех же актеров?

- Потому что актер для режиссера - это некий проводник его мыслей, желаний, того, ради чего он делает спектакль или снимает картину. А когда режиссер находит таких актеров, с ними и продолжать работать долгие годы. Я считаю, что это правильно.

- Многие зрители плохо воспринимают новые лица.

- Потому что они любят старых, и не хотят принимать новых.

Фото: предоставлено организаторами спектакля

- Тогда как молодым дарованиям в наше время добиться признания от зрителя?

- Для этого нужно просто работать, работать и работать...Не бывает такого, что один раз сыграл в кино, и тут же влюбил в себя зрителя. Одноразово это не бывает. Чтобы тебя запомнили, нужно сыграть действительно значимые и разноплановые роли.

- Вы часто сталкиваетесь с хейтом? Как к нему относитесь?

- Конечно, приходится сталкиваться. Нет такого, что мне это нравится. Кому нравится, когда критикуют? Но я совершенно спокойно на это реагирую. Это абсолютно естественно, что ты кому-то можешь не нравится. Меня никогда критика не обижает. Я просто стараюсь поменьше читать о себе чего-то и делать свое дело.

- А для вас, как для актера, чье мнение важно?

- Конкретны людей таких нет. Они уже ушли из жизни.

Самой главной в жизни ценностью актер считает свою дочь Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«ДОЧЬ – ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ»

- В прошлом году вы тяжело переболели ковидом. Сейчас как себя чувствуете? Как удается поддерживать себя в форме?

- Дай Бой. Неплохо, вполне. Езжу по стране со спектаклями, снимаюсь в кино. Чтобы поддержать себя в форме, играю в теннис. Да и вообще помогает то, что я постоянного в движении. Самое главное - движение.

- В одном из интервью вы сказали: «Чем дольше живешь, тем сложнее быть счастливым». Как удается поднять себе настроение?

- Не помню, чтобы я такое где-то говорил. Это, наверное, ваши коллеги могли написать такую отсебятину. Это не про меня.

- А вы часто чувствуете себя несчастным?

- Нет. Не часто. Я много работаю, поэтому некогда грустить. Работа лечит.

Актер тяжело переболел коронавирусом около года назад Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Но самой большой ценностью в жизни для вас, наверное, всегда будет дочь Мария-Анна?

- Да, это правда. Моя дочь всегда будет главной ценностью в моей жизни. Я ее очень люблю. Она уже много лет живет в другой стране. Но мы поддерживаем общение, постоянно созваниваемся, и периодически ездим друг к другу в гости.

- Можете поделиться советом, который вы дали своей дочери, но которым хотели бы поделиться с каждым?

- Верить в себя. Вот такой совет.

- А вообще часто можете семьей собраться на какие-то праздники? Такие встречи помогают забыть о трудностях?

- Ну, конечно. Вы же с нормальным человеком разговариваете. Как и все нормальные люди, я встречаюсь с семьей, и эти встречи, безусловно, греют мне душу, поднимают настроение, заряжают.

- А с депрессией сталкивались когда-нибудь?

- Был такой период в жизни. Не могу сказать, когда именно. Я эти даты не отмечаю. Могу только сказать, что мне удалось с ней справиться самостоятельно. Я не обращался к психологу. Подумал, что мне это еще не нужно. Мне повезло. Меня из этого состояния опять же вытащила моя работа.

Справиться с депрессией Александру помогла его работа. Фото: предоставлено организаторами спектакля

О СПЕКТАКЛЕ

В ролях: Мария Иващенко, Глеб Матвейчук, Александр Балуев.

Музыкальный спектакль «Признание» — это история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи. Молодой поручик царской армии мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка — и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяет боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар, которому нужно только одно — признание.

Пытаясь понять, что же от него хочет комиссар, поручик вспоминает разные этапы своей жизни, переосмысливает многие поступки и понимает, что не умея прощать окружающих и признавать свои ошибки, человек превращается в мишень и живёт под постоянным прицелом своей же ненависти и обиды.

Показ спектакля «Признание» состоится 19 октября в 19:00 во «Дворце молодежи».

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