Второй «Высоцкий» построят в форме паруса

Новое архитектурное сооружение будет высотой в 200 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Екатеринбурга появится еще одна визитная карточка. Новый небоскреб высотой в 57 этажей будет носить название «Парус». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил бизнесмен Андрей Гавриловский.

Проект будущего архитектурного сооружения был представлен на концерте песен Владимира Высоцкого в честь 85-летнего юбилея барда.

- Строительство начнем, как только будут сделаны все документы. Мы выбрали «Парус», так как он будет очень хорошо смотреться в Екатеринбурге. В Дубае есть свой небоскреб «Парус» высотой в 175 метров, а решение создать такой в нашем городе считаю удачным, - рассказал Андрей Гавриловский. - Он всегда приятно воспринимается и ассоциируется с ветром, движением. А мы – город с «движухой». У нас не сонный Санкт-Петербург, не сумасшедшая Москва. Мы движемся вперед, нас очень поддержала администрация.

К тому же, уверяет бизнесмен, «Парус» отсылает к строчкам одноименной песни Владимира Высоцкого. Поэтому, такой проект было невозможно оставить без внимания. Реализацией этой идеи будет заниматься архитектурное бюро «Старт». Согласно проекту, небоскреб - 200 метров в высоту. В нем будет 57 этажей. Внешне конструкция представляет собой скошенный треугольник. В верхней части бизнес-центра будет ресторан, а ниже - апартаменты.

Новый небоскреб, согласно документам на сайте городской администрации, построят за четыре года с 2023 по 2027. Сооружение займет 7, 43 гектар площади . Небоскреб появится в границах улиц проспект Ленина - Карла-Либкнехта – Красноармейская – Малышева.

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