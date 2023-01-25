В Екатеринбурге показали коллекцию ретро-зажигалок Владимира Высоцкого

Зажигалка в виде маленького фотоаппарата
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Музее В.С. Высоцкого в Екатеринбурге экспозиция пополнилась коллекцией раритетных зажигалок Владимира Высоцкого. Это десятки рабочих зажигалок самых разных форм. Одни напоминают пистолеты, другие сделаны как часы, флакон духов или башмачок.
Необычный башмачок-зажигалка
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Главным коллекционером в нашей семье был дед – отец моего отца, - рассказал на открытии экспозиции сын барда Никита Высоцкий. – При жизни отца многие зажигалки от него перешли к деду. Папа много переезжал с квартиры на квартиру и многое отдавал. Много зажигалок они с Мариной Влади привезли из-за границы. А когда отца не стало, вся коллекция перешла к деду. Потом и деда не стало, и они перешли ко мне.
Коллекция представлена в новом зале Музея В.С. Высоцкого
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сами зажигалки в 2021 году были выставлены как лот на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея», деньги с которого передавали на лечение детей. Их выкупил за 23 миллиона рублей основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский. Он впоследствии передал их в Музей Высоцкого.
Многие зажигалки и сейчас выглядят роскошно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Мне Высоцкий дал, наверное, все. В его песнях сконцентрирована энергия. И когда мне ее не хватало, я слушал его песни и побеждал, и бизнес делал, - сказал на открытии Андрей Симановский.
Зажигалка-брелок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Все зажигалки представлены в новой экспозиции музея, открывшейся 25 января, в 85-летнюю годовщину со дня рождения Высоцкого.
Зажигалка-пистолет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Еще одна зажигалка в виде пистолета
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зажигалка с логотипом журнала для взрослых
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Некоторые зажигалки выглядят, как произведение искусства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Часть коллекции Владимир Высоцкий приобрел во время зарубежных поездок
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Теперь на все эти зажигалки можно посмотреть в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Не только зажигалка, но еще и часы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зажигалка-лампа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Зажигалка-флакон духов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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