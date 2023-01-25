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Общество25 января 2023 13:47

В Екатеринбурге показали коллекцию ретро-зажигалок Владимира Высоцкого

Среди них как дорогие экземпляры, так и с необычным внешним видом
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Зажигалка в виде маленького фотоаппарата

Зажигалка в виде маленького фотоаппарата

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Музее В.С. Высоцкого в Екатеринбурге экспозиция пополнилась коллекцией раритетных зажигалок Владимира Высоцкого. Это десятки рабочих зажигалок самых разных форм. Одни напоминают пистолеты, другие сделаны как часы, флакон духов или башмачок.

Необычный башмачок-зажигалка

Необычный башмачок-зажигалка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Главным коллекционером в нашей семье был дед – отец моего отца, - рассказал на открытии экспозиции сын барда Никита Высоцкий. – При жизни отца многие зажигалки от него перешли к деду. Папа много переезжал с квартиры на квартиру и многое отдавал. Много зажигалок они с Мариной Влади привезли из-за границы. А когда отца не стало, вся коллекция перешла к деду. Потом и деда не стало, и они перешли ко мне.

Коллекция представлена в новом зале Музея В.С. Высоцкого

Коллекция представлена в новом зале Музея В.С. Высоцкого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами зажигалки в 2021 году были выставлены как лот на благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея», деньги с которого передавали на лечение детей. Их выкупил за 23 миллиона рублей основатель «Сима-ленда» Андрей Симановский. Он впоследствии передал их в Музей Высоцкого.

Многие зажигалки и сейчас выглядят роскошно

Многие зажигалки и сейчас выглядят роскошно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне Высоцкий дал, наверное, все. В его песнях сконцентрирована энергия. И когда мне ее не хватало, я слушал его песни и побеждал, и бизнес делал, - сказал на открытии Андрей Симановский.

Зажигалка-брелок

Зажигалка-брелок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все зажигалки представлены в новой экспозиции музея, открывшейся 25 января, в 85-летнюю годовщину со дня рождения Высоцкого.

Зажигалка-пистолет

Зажигалка-пистолет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна зажигалка в виде пистолета

Еще одна зажигалка в виде пистолета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зажигалка с логотипом журнала для взрослых

Зажигалка с логотипом журнала для взрослых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые зажигалки выглядят, как произведение искусства

Некоторые зажигалки выглядят, как произведение искусства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Часть коллекции Владимир Высоцкий приобрел во время зарубежных поездок

Часть коллекции Владимир Высоцкий приобрел во время зарубежных поездок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь на все эти зажигалки можно посмотреть в Екатеринбурге

Теперь на все эти зажигалки можно посмотреть в Екатеринбурге

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не только зажигалка, но еще и часы

Не только зажигалка, но еще и часы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зажигалка-лампа

Зажигалка-лампа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зажигалка-флакон духов

Зажигалка-флакон духов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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