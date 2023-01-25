В Екатеринбурге показали редкие фотографии Высоцкого и Марины Влади

Высоцкий в Канаде в 1976-м Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителей Екатеринбурга сегодня, 25 января, появилась уникальная возможность посмотреть фотографии из личных альбомов актера Владимира Высоцкого, которые ранее не публиковались. Их представили в экспозиции Музея В.С. Высоцкого, который работает в Екатеринбурге. Здесь сегодня открылся зал с новыми экспонатами.

Эта фотография Высоцкого в музее собрана из сотен крошечных фотографий актеры и поэта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Музей расширяется, и будет расширяться дальше, - сказал основатель музея и владелец небоскреба «Высоцкий» Андрей Гавриловский. - В этом зале выставлено многое из того, что мы накопили за последние несколько лет. И есть классная инсталляция: «Звуки эпохи Высоцкого». Вход в нее выполнен, как в одном из самых популярных храмов Иерусалима. Вы должны наклониться, чтобы в нее зайти. Это несет разные смыслы. У нас это смысл – эпохе Высоцкого мы поклоняемся. Каждый со своими мыслями в эту комнату зайдет.

Владимир Высоцкий и Марина Влади Фото: Алексей БУЛАТОВ

Открытие экспозиции было приурочено к 85-летию со дня рождения актера и музыканта. На мероприятии присутствовал его сын.

Владимир Высоцкий и Марина Влади в Париже Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня его посмертие сравнялось с его жизнью на Земле. Он прожил 42,5 года и 42,5 года его уже нет, - рассказал сын поэта Никита Высоцкий. – Хочу отметить, что Музей Высоцкого в Екатеринбурге гораздо более посещаемый, чем тот, которым я руковожу в Москве. И я не завидую. Я горжусь этим. Здесь очень много оригиналов.

Марина Влади и хозяин студии в Канаде Андре Перри, где Владимир Высоцкий записывал новый альбом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие редкие кадры касаются поездки Владимира Высоцкого и Марины Влади в канадский Монреаль в 1976 году. Здесь поэт записывал новый альбом на лучшей студии в Северной Америке. В свое время на ней успели поработать и Джон Леннон, и Дэвид Боуи, и Стинг.

В Канаде Высоцкому понравилось Фото: Алексей БУЛАТОВ

С Высоцким в Канаде во время записи работал продюсер Жиль Тальбо, знакомый Марины Влади. На кадре ниже, правда, изображен не он, а хозяин студии Андре Перри. В Канаде, кстати, потом пластинка не вышла. Ее опубликовали в 1977 во Франции в сокращенном виде.

Марина Влади, хозяин студии звукозаписи Андре Перри и Владимир Высоцкий в 1976 года в Канаде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Высоцкий остался доволен поездкой в Монреаль. Она напоминала ему о родной стране. Как писала Марина Влади в книге «Владимир, или Прерванный полет»:

«Ничто так не напоминает север России, как Канада, - те же березовые рощи, те же озера, то же светящееся небо»

Природа под Монреалем напоминала поэтому о севере России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Высоцкий на съемках фильма «Сыновья уходят в бой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Высоцкий в 1969 году на съемках фильма «Белый взрыв» Фото: Алексей БУЛАТОВ

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