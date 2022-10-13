В Красноуфимске студенты-медики вовремя распознали инсульт у пассажира маршрутки и отвели его в больницу

Благодаря быстрому реагированию студентов, жизнь пассажира удалось спасти. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Студенты красноуфимского филиала Свердловского областного медколледжа (СОМК) спасли жизнь пассажиру маршрутки. Они вовремя заметили у мужчины признаки инсульта и проводили его в больницу, сообщает департамент информационной политики.

- Мы ехали в колледж. Обратили внимание на рядом сидящего мужчину. Показалось, что он чувствует себя не очень хорошо — речь вязкая, спутанная, но запаха алкоголя не было. Когда все вышли на остановке, увидели, что он полностью дезориентирован, нарушена координация; человек не знал, куда идти дальше, — вспомнила второкурсница София Усолкина.

Вместе с девушкой ехали ее сокурсники Егор Приемщиков, Константин Копыркин и Карина Назарова. Ребята верно распознали симптомы инсульта. Приемное отделение было в 20 метрах от остановки. Студенты отвели мужчину в больницу. Его сразу же госпитализировали. Благодаря быстрому реагированию студентов, пассажира удалось спасти.

Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Свердловчанин идет на поправку и готовится к выписке.

Ранее жительница Ревды, сотрудница станции скорой помощи Татьяна Беликова в первый день отпуска в самолете спасла жизнь пассажирке. За помощью по громкоговорителю обратились бортпроводники. По симптомам Беликова заподозрила инсульт или гипогликемию.

Совершить экстренную посадку было невозможно. Самолет был на высоте семи тысяч метров. До пункта прибытия оставалось не меньше двух часов. Женщине подали сладкий чай и таблетку аспирина. Через несколько минут ей стало лучше.