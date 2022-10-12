Врач из Ревды в первый день отпуска спасла в самолете пассажирку, у которой было подозрение на инсульт

Состояние пассажирки напоминало инсульт. Фото: предоставила Татьяна Беликова

В первый же день отпуска сотруднице ревдинской станции скорой помощи Татьяне Беликовой пригодились ее профессиональные навыки. Женщина летела в самолете из Екатеринбурга в Сочи, когда на борту одной из пассажирок стало плохо. За помощью по громкоговорителю обратились бортпроводники. Они попросили подойти врача или медика, если таковой присутствует на борту. Татьяна Беликова незамедлительно прошла по салону, а к ней присоединилась еще одна девушка-медик из Новоуральска.

- Женщина была в сознании, но заторможена. Я задала несколько тест-вопросов на наличие признаков острого нарушения мозгового кровообращения, которые, наверное, должен знать каждый. Попросила улыбнуться, оскалить зубы, показать язык, сжать пальцы рук. Ни одну из команд женщина не могла выполнить полноценно. Пульс плохо прощупывался. Первое что я заподозрила это инсульт и гипогликемия, - рассказала «КП-Екатеринбург» Татьяна Беликова.

На помощь также пришла коллега из Новоуральска. Фото: предоставила Татьяна Беликова

Для экстренной диагностики под рукой у врача не было ничего кроме электронного тонометра. Давление было низким 75 на 50, а пульс упал до 42 ударов в минуту. При этом совершить экстренную посадку было невозможно, а до пункта прибытия оставалось не меньше двух часов. Самолет летел на высоте 7000 метров.

- Выяснилось, что перед полетом женщина приняла таблетку «Нифедипина». Женщине подали сладкий чай и таблетку аспирина. Помогли, тем, что было в наличии. Через несколько минут ей стало лучше, речь восстановилась, она стала общаться. Я очень рада, что ничего серьезного не было, ведь при инсульте дорога каждая минута, - продолжает Татьяна Беликова.

Кстати, девушка, которая пришла на подмогу Татьяне оказалась ей знакома.

- Пока мы оказывали помощь, я вообще не видела лица коллеги. Помню только темные волосы. А потом, мы уже встретились в кафе у отеля. И я была шокирована. Оказалось, это моя однокурсница из медицинской академии, с которой мы не виделись со дня окончания. Естественно, нам было о чем поговорить, - смеется Татьяна Беликова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге врач скорой помощи, рискуя жизнью, спас умирающую женщину. Пациентке диагностировали клиническую смерть. (Подробнее)