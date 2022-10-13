«Ценишь каждый момент»: Уральская пулеметчица «Стрела» рассказала о службе на передовой

"Стрела" считает, что возможности человека безграничны. Фото: скрин с видео

Девушка-пулеметчица с позывным «Стрела» с Урала защищает Родину на харьковском направлении. Участница специальной военной операции рассказала о мотивации и смене жизненных приоритетов во время службы на передовой.

По словам девушки, для нее вопрос об участии в СВО не стоял, так как она называет себя патриотом своей страны, а в прошлом служила в ВС РФ. Поэтому сомнений при поступлении на службу у нее не было.

- На данном этапе я являюсь пулеметчиком разведгруппы. Пришла я к этому по факту, потом что я могу, умею. Физические характеристики и навыки стрельбы позволяют мне осуществлять данную деятельность. Считаю это важной, серьезной, ответственной должностью, - рассказывает «Стрела» telegram-каналу «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Девушка ранее уже служила в ВС РФ. Фото: скрин с видео

Ее пулемет весит 7,5 кг, короб на «сотку» - 3,5 кг. Девушка-пулеметчица спокойно все это переносит на себе. Иногда, приходится тяжело, если помимо оружия приходится тащить еще и раненого товарища.

- Идешь, бежишь. Мало того, что идешь и бежишь сам, ты тащишь товарища. Тащишь свое оружие, не бросаешь. Вот это постоянное преодоление своих максимумов реально двигает вперед. Пределов я пока не нашла, - рассказывает девушка. - Больно и горько бывает, когда приходится оставлять занятые позиции, ради которых погибли товарищи, ради которых ты сутками не спал, находился в тяжелейших бытовых условиях.

По ее словам, когда видишь результат, то преодолеваешь себя, понимаешь, что практически нет ничего невозможного. Ценности и приоритеты становятся совершенно иными.

- Понимаешь ценность человеческой жизни, понимаешь, насколько эта жизнь скоротечна. Начинаешь ценить реально каждый момент, - говорит «Стрела».

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