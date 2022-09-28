Стало известно число добровольцев из Свердловской области, записавшихся после объявления частичной мобилизации

Военком отказался раскрывать подробные данные о мобилизации на Среднем Урале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков рассказал о числе добровольцев в регионе, записавшихся после объявления частичной мобилизации.

- Это порядка 15-20% от общего числа мобилизованных, - пояснил Сергей Чирков.

Он также отметил, что повестки могут вручаться исключительно лично в руки.

- В приоритетном порядке граждане имеющие офицерские звания в возрасте до 35 лет. Младший офицерский состав – до 55 лет. Повестки вручаются лишь лично в руки домой или на работу. Срок явки в военкомат указан в документе. Не призываются граждане с непогашенной судимостью. Все граждане пройдут военную подготовку, в том числе и в частях, которые могут располагать и не на территории Свердловской области, - добавил Сергей Чирков.

28 сентября стало известно, что приказ о частичной мобилизации в регионе был изменен. В частности из него убрали пункт, запрещающий покидать страну резервистам.

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