Стало известно число добровольцев из Свердловской области, записавшихся после объявления частичной мобилизации

Военком отказался раскрывать подробные данные о мобилизации на Среднем Урале
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков рассказал о числе добровольцев в регионе, записавшихся после объявления частичной мобилизации.
- Это порядка 15-20% от общего числа мобилизованных, - пояснил Сергей Чирков.
Он также отметил, что повестки могут вручаться исключительно лично в руки.
- В приоритетном порядке граждане имеющие офицерские звания в возрасте до 35 лет. Младший офицерский состав – до 55 лет. Повестки вручаются лишь лично в руки домой или на работу. Срок явки в военкомат указан в документе. Не призываются граждане с непогашенной судимостью. Все граждане пройдут военную подготовку, в том числе и в частях, которые могут располагать и не на территории Свердловской области, - добавил Сергей Чирков.
28 сентября стало известно, что приказ о частичной мобилизации в регионе был изменен. В частности из него убрали пункт, запрещающий покидать страну резервистам.
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