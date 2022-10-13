В Екатеринбурге отменили корпоративы для чиновников

Городские чиновники останутся без традиционного праздника
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что администрация города вынуждена отказаться от проведения новогодних корпоративов в конце 2022 года и приемов, которые ранее осуществлялись на деньги из муниципального бюджета.
Будет отменен прием в Театре юного зрителя и прочие развлечения, которые уже стали традиционными. Сэкономленные деньги планируют направить на развлечения для семей мобилизованных.
- Алексей Валерьевич действительно заявлял об отмене праздничных мероприятий для сотрудников администрации. При этом сэкономленные средства пойдут на организацию детских новогодних торжеств, - рассказали в пресс-службе мэрии «КП-Екатеринбург».
Алексей Орлов нашел деньгам более рациональное применение
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также мэр города опроверг слухи о том, что в Екатеринбурге будут отменены праздничные мероприятия на Новый год. Запланирована постройка ледового городка, темой которого станет 300-летие уральской столицы.
Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что не намерен отказываться от новогодних гуляний для горожан, так как бюджетных трат немного.
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